2 000 000 skäl att jubla

Bo Brink, Benny Carlsson, Helena Åström, Kjell-Åke Kronvall och Wilbert Süsbier i Badortsföreningens bryggrupp hade all anledning att fira (med alkoholfri cider) efter beskedet att länsstyrelsen beviljat ett bidrag på två miljoner kronor. Foto: Rickard Gustafsson

Efter åratal av slit fick Badortsföreningen i går lön för mödan. Finansieringen för Skummeslövsbryggan är i hamn och inom kort går projektet in i nästa fas då Laholms kommun förbereder upphandling. Foto: Rickard Gustafsson

skummeslövsstrand Efter över 22 års längtan och kamp är nu sista hindret undanröjt.

Det blir en brygga i Skummeslövsstrand.

– Fy fasen vad roligt! Härliga nyheter du kommer med, jublar Bo Brink.

Det var LT:s reporter som, utan vetskap, fick äran att meddela Skummeslövsstrands Badortsförening om att den 22 år gamla bryggdrömmen gått i uppfyllelse.

Länsstyrelsens beslut om att de beviljat två miljoner kronor i projektstöd

till Skummeslövsbryggan var så rykande färskt att de ännu inte hunnit kommunicera ut det till berörda parter.

– Vi har ju fått positiva förhandssignaler men det är aldrig klart förrän det är klart, säger Bo Brink.

När beskedet nådde föreningen föranledde det så klart stort jubel och med kort varsel samlades fem själaglada eldsjälar på Strandpensionatet i Skummeslövsstrand.

– Jag har fortfarande svårt att fatta det. Det har inte sjunkit in ännu, säger Kjell-Åke Kronvall, en av tio ideellt arbetande i föreningens bryggrupp.

– Vilken oerhörd lättnad. Det är många års ansträngningar som nu burit frukt, säger Benny Carlsson.

– Vi har slitit med massa arrangemang som fiskedammar och ostlotterier men med positivt lagarbete kommer man långt, säger Wilbert Süsbier.

Bo Brink och Helena Åström berättar att drömmen aldrig slagit in utan det otroliga stöd man fått från byinvånare, lokala företag och även från turister.

– Men vi har också fått bra draghjälp av kommunen. De har varit positiva hela vägen, säger Helena Åström.

Föreningen har, som LT tidigare berättat, samlat in nästan en miljon kronor. Men alla sponsoravtal är ännu inte klara.

– Det är många företag som sagt att de är intresserade och vi tror att vi kan få in ett par hundra tusen till. Ju mer pengar vi får in desto bättre brygga, säger Helena Åström.

Kommunens projektledare Fredrik Nilsson tog beskedet mer sansat men var även han glatt positiv.

– Vi hade fått indikationer på det tidigare och nu ska vi så fort som möjligt sätta igång med upphandling och projektering.

Är ambitionen fortfarande att bryggan ska stå klar till badsäsongen 2018?

– Mycket beror på när de som ska bygga har tid. Det råder ju högkonjunktur i byggbranschen men målsättningen är att det ska vara klart till sommaren 2020, säger Fredrik Nilsson till LT.