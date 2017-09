Två oroliga minuter när Laholm vann klart

FOTBOLL Först gick allt åt Laholms håll. Sedan höll Stafsinge på att hämta ikapp.

Men till slut vann LFK komfortabelt med 6-2.

– Vi har inte vunnit båda matcherna mot Stafsinge tidigare, konstaterar tränare Peter Åberg.

Matchfakta div 3 sydvästra Götaland, herr

Laholms FK-Stafsinge IF 6-2 (3-0)

Mål LFK: Felix Albrektsson 2, Alfred Karlsson, Melvin Sjöland, André Josefsson, Jonatan Eriksson

Domare: Marcus Strandberg, Veddige

6-2 må vara klara siffror, men under några minuter i inledningen av andra halvlek såg det ut att bli match igen när Stafsinge inom loppet av ett par minuter gjorde två mål, och sedan också hade ett skott i stolpen.

Då hade Laholm haft 3-0 i ryggen in i paus (Alfred Karlsson, Felix Albrektsson, Melvin Sjöland) efter några trevande inledande minuter. Dessutom hade Sjöland, som gjorde sin första match från start, varit snubblande nära att sätta fyran antingen precis före eller efter paus. Först genom ett skott i ribban, sedan med ett avslut tätt utanför.

I paus hade Laholm dessutom gjort ett offensivt byte när mittbacken Erik Pålsson ersatts av anfallaren Jonatan Eriksson, tillbaka efter hjärnskakning. Jesper Wennström flyttade in som mittback, och Zett Wyke tog steget ner som vänsterback.

– ”Pålle” var osäker till start, och när vi då hade 3-0 i paus ville vi inte skaffa oss några nya problem med hans ljumskar i onödan, säger Åberg.

I samband med 3-1-målet skadade dock Jesper Wennström foten, och medan han låg utanför kortlinjen och fick behandling så passade gästerna dessutom på att göra 3-2.

– Det blev väldigt rörigt där ett tag. Men vi tog oss samman igen, säger Åberg.

Efter att stormen bedarrat kunde Laholm åter koppla greppet. Efter att lagkapten André Josefsson nickat in 4-2 på frispark kom gästernas tryck av sig, och innan matchen var över hade Jonatan Eriksson gjort 5-2 på egen straffretur, innan Felix Albrektsson fastställde slutresultatet 6-2.

– Det har varit bra driv i gruppen, även när vi inte haft något att spela för. Vi har uteslutande kört anfallsspel på träningarna, och det är kul att se att det gett resultat. Vi har gjort 62 mål och inte släppt in mer än 28, säger Åberg.

Mer än en fjärdeplats kunde det inte bli för Laholm, det var klart redan för ett par omgångar sedan. Detta eftersom tre lag – Högaborg, Lerkil och Onsala – tidigt drog ifrån i tabellen.

– Jag är inte riktigt nöjd med hur vi hanterat toppmatcherna och de resultat vi fått där. Vi förlorade båda matcherna med uddamålet mot såväl Högaborg som Lerkil, och mot Onsala vann vi en och förlorade en. Dessutom föll vi i båda mot Askim, säger Åberg.

– Samtidigt har vi legat i fas poängmässigt hela säsongen. När vi vann serien för två år sedan tog vi 44 poäng, och i år slutar vi på 40. Men det är sällan som man ser tre lag dra ifrån och ta så här många poäng, säger Åberg.