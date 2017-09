Förlorade matchen men vann ändå serien

FOTBOLL Trots att man dominerade matchbilden fick Genevad/Veinge avsluta säsongen med en förlust. Ändå säkrades seriesegern.

– Vi samlades i ring efter matchen för att tvätta bort besvikelsen. När vi kom in i omklädningsrummet var det fullt ös, säger tränare Kim Gustafsson.

Matchfakta div 5, herr

Bua IF-Genevad/Veinge IF 3-2 (2-2)

Mål GIF/VIF: Charlie Boson 2

Domare: Yll Ramadani, Halmstad

Få lag kan stoltsera med tre vunna serier på fyra åt. Men det kan Genevad/Veinge. Avslutningen på säsongen blev inte den tänkta med kryss i näst sista omgången och förlust under lördagen, men försprånget var ändå tillräckligt stort för att hålla undan som seriesegrare.

– Det blev en lite konstig avslutning med firandet uppdelat på flera delar. Först blev vi klara för fyran mitt under en b-lagsmatch förra helgen, och då betydde inte matchen mot Derome något. Så vi kom upp hit och var mer eller mindre klara, men inte riktigt, säger Gustafsson.

Genevad/Veinge dominerade i medvinden och tryckte tillbaka Bua, som kontrade in 1-0 tidigt och 2-2 i slutet av första halvlek. Däremellan hade Charlie Boson gjort två och befäst sin skytteligaledning.

– Vi har flera lägen på 3-1 när vi har 2-1, men utan att sätta den. I andra mattas Buamen vi får inte ut lika mycket av vårt bollinnehav. Även om deras rensningar är planlösa så kan vi inte behålla trycket på samma sätt eftersom bollen trycks ända ner mot Dino (Ejup, målvakt), säger Gustafsson.

Serieledaren hade rapporter om att tvåan Norvalla, som behövde ta in tre poäng och elva mål, ledde med 3-0 i slutet. Själva försökte man trycka på för att få avsluta med en seger. Men i stället kunde Bua kontra in sitt tredje mål för matchen.

– Vi var spelförande och lyfte hela laget, och våra mittbackar låg fem meter in på deras planhalva. Det känns ändå tryggt, för när vi har spelat så bra som i denna matchen så brukar vi göra fler mål än motståndarna, säger Gustafsson.

– Vi hade alla bilden av att vinna sista matchen och sedan fira seriesegern. Vi samlades i ring efteråt, vi ledare ville tvätta bort besvikelsen. Vi har vunnit en serie, och bättre än så kan man inte göra. Vi behövde kanske promenaden till omklädningsrummet, men sedan var det fullt ös.