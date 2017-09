Rififikupp på Ica i Hishult

Här firade sig gärningsmännen ner och in i butikens lager. Tjuvarna sågade dessutom upp två ytterligare två hål i innertaket. Under hålet syns en bortvinklad övervakningskamera.

Hishult Under natten till torsdag genomfördes en så kallad rififikupp mot Ica Nära i Hishult.

Tjuvarna sågade upp ett hål i taket med målet att plundra butikens kassaskåp – vilket de misslyckades med.

Det blev en trist torsdag för Jeanette Malmgren Baard, ägare till Ica Nära i Hishult, efter att tjuvar under natten sågat sig in i hennes butik.

– Jag tyckte att jag barrikaderat butiken bra med både larm och galler för fönstren. Jag hade definitivt inte trott att de skulle gå in genom taket, säger hon till LT.

Det var strax efter 01.30 som inbrottslarmet gick i Hishultsbutiken.

Tjuvarna trängde sig bokstavligen in i butiken efter att ha sågat upp ett minimalt hål i yttertaket som är försett i plåt.

För att komma upp på plåttaket stal tjuvarna en stege från grannfastigheten.

Efter att ha sågat upp ytterligare tre hål i Ica-affärens innertak kom de ner på golvet till lagerdelen och gick därefter omgående till attack mot kassaskåpet.

– De har vält omkull skåpet och försökt att forcera baksidan utan att lyckas, säger polisinspektör Björn Astell på laholmspolisen.

Något som tjuvarna dock lyckades med var att utlösa butikens larm. En väktarbil ryckte ut men när väktaren kom till platsen var gärningsmännen redan försvunna.

Butiksägaren Jeanette Malmgren Baard misstänker att tjuvarna blivit stressade av larmet och att de därför misslyckades med sitt uppsåt.

– De måste ha känt tidspress för de lyckades inte få upp skåpet, säger Jeanette Malmgren Baard och uppger att tjuvarna lämnat brottsplatsen utan stöldgods.

En inte allt för avancerad gissning är att tjuvarna var ute efter tobaksvaror.

I normala fall öppnar butiken klockan nio men den här torsdagen fick kunderna vänta på grund av att polisens tekniker sökte efter spår från gärningsmännen.

– Vi kunde öppna först vid 11.30-tiden, säger Jeanette Malmgren Baard som börjar lite luttrad av tjuvbesök.

Det är långtifrån första gången som Ica Nära-butiken utsatts för inbrott sedan hon tog över 2009.

– Det här måste vara sjätte eller sjunde inbrottet. Man blir både uppgiven och förbannad och det kostar mycket pengar att åtgärda skadegörelsen, säger hon till LT men tillägger:

– Samtidigt är det jätteskönt att de inte tagit någonting.

Någon misstänkt gärningsman har ännu så länge inte gripits men polisens tekniker har säkrat vissa spår från intrånget.

Polisen har hittat skoavtryck och även funnit tuggummipapper från tjuvarna.

Kanske kan det ge en dna-träff i polisen brottsregister.