Laholms GK bäst i Halland

Våxtorp Laholms GK:s D70-lag är bäst i länet. Damerna vann seriespelet i överlägsen stil.

– Vi har bra lagsammanhållning och är ganska jämna. Saknar vi någon spelare märks det inte så mycket, säger spelande lagledare Ing-Britt Rinaldo.

Det är ett gäng glada och vitala damer som LT-sporten möter upp i Laholms GK:s restaurang. De har gått en avslutningsrunda och äter lunch tillsammans. Laget är framgångsrikt och har flera lagsegrar och DM-inteckningar. Förra året vann Laholm D60-klassen och nu alltså D70.

– Jag samlar alla som har under 18 i handikapp under våren och undersöker intresset bland spelarna. Är man ny i klubben är det ett enkelt sätt att komma in i gemenskapen, säger Rinaldo.

– För mig har det varit jättebra. Jag är ny i gänget men det känns som att jag har varit med länge, säger Gull Gustafsson.

De flesta i sällskapet har spelat golf länge.

– Vi trivs ihop och det är bra sammanhållning i gänget. Sedan har vi ett par spjutspetsar som vi andra lutar oss lite på samtidigt som vi turas om att blixtra till, säger Rinaldo.

Christina Andersson och Gulli Gustafsson har båda singelhandikapp och är ankare i laget. Den förstnämnda vann DM-guld individuellt i år och prisades med fritt spel i hela Halland under en säsong. Gustafsson slutade trea. Det vittnar om Laholmslagets kapacitet.

LGK vann serien före större klubbar som Falkenberg, Halmstad, Ringenäs, Varberg och Haverdal.

– Vi är stolta över att vi i lilla Laholm kan hävda oss så väl i den konkurrensen, säger Rinaldo.

Falkenberg bjöd på tuffast motstånd men Laholmsdamerna vann stort med 21 slags marginal och slutade etta i tre av deltävlingarna samt tvåa i de andra två (en av de sex omgångarna ställdes in på grund av regn).

– Vi tycker att golf är roligt och kör även en del vinterträning med vår pro här i klubben. Det ger inte bara bra träning utan stärker även gemenskapen i gruppen.

Klubbens D60-lag låg länge fyra i den högsta divisionen men halkade ner till femteplatsen efter den avslutande omgången.

– Jag får skicka iväg dem på träningsläger, skämtar Rinaldo.

I det lite yngre gänget ingår Agneta Henriksson, Lisbeth Larsson, Britt-Mari Lönn Pålsson och Eva Svensson.

– Sedan turas vi andra som är över 70 om att gå in i det laget då man är sex stycken som spelar.

I D70-laget har följande spelare ingått: Marita Johansson, Carin Nilsson Green, Inger Swahn, Gerd Sturesson, Berit Brage, Tamie Starck, Gull Gustafsson, Christina Andersson, Gulli Gustafsson och Ing-Britt Rinaldo.

– Det är väldigt socialt att spela i lag. Det är kul att komma ut på banorna i länet och träffa de andra lagens spelare, avslutar Ing-Britt Rinaldo.