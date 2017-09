Vallberga

Vallbergafamiljen hade varit på semester och kom hem vid 05-tiden tidigt på onsdagsmorgonen. Då gjordes en trist upptäckt – tjuvar hade brutit sig in och stulit familjens ägodelar.

Enligt laholmspolisen ska tjuvarna tagit sig in genom att bryta upp en altandörr. Väl inne i villan kom tjuvarna över tre bärbara datorer, två surfplattor och matsilver.

Under onsdagen utförde polisen en teknisk brottsplatsundersökning.