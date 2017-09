Samarbete ska motverka våldsbejakande extremism

Halmstad Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, gästade i går Halmstad.

Under ett kunskapsseminarium med regionala och lokala aktörer berättade hon att problemet med våldsbejakande extremism växer men tryckte också på att det går att motverka utvecklingen genom att myndigheter och civilsamhälle samarbetar.

I december 2016 tog Anna Carlstedt, tidigare ordförande för Röda Korset, över uppdraget som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism efter Mona Sahlin.

Under 2017 har hon deltagit i kunskapsseminarier, samordnade av landets länsstyrelser, där representanter för berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer bjudits in.

I går var det Hallands och Halmstads tur att få besök av Anna Carlstedt som mötte ett 50-tal deltagare på Halmstad slott.

– Det är väldigt värdefullt för mig att få träffa representanter för alla kommuner. Under seminariet utgår vi från väldigt konkreta scenarier och går igenom vad man gör när någonting händer, säger Anna Carlstedt.

Våldsbejakande extremism kan främst delas in i tre olika grupper. Höger- och vänsterextremism samt religiös extremism.

Det sistnämnda ämnet blev under tisdagen en naturlig del av seminariet efter en av gårdagens stora nyheter om en misstänkt mordbrand i en moské i Örebro.

Anna Carlstedt berättar att problemet ökar. Men vilken av de tre våldsbejakande falangerna som är mest förekommande beror på vem man frågar. Enligt Carlstedt ser Säpo störst ökning på den religösextremistiska sidan medan kommunernas representanter svarar annorlunda.

– Kommunerna själva säger att de främst mött våldsbejakande högerextremism och här i Halland har kommunerna stött på religiös, högerextrem och viss mån även vänsterextremism, säger Anna Carlstedt som tycker att Halland kommit långt i det förebyggande arbetet.

– De flesta kommunerna har klubbat handlingsplaner och utsett lokala samordnare och kontaktpersoner. Halland har på kort tid kommit långt men det finns också en fin tradition här att jobba tillsammans och samverka.

Hur ska man då motverka att den våldsbejakande extremismen ökar?

Svaret är komplext och problemen kan avhjälpas på många nivåer men Anna Carlstedt tror att det främst handlar om att fånga människor tidigt.

– Om man går till forskningen så vet man vad det är som fungerar. Det handlar om att skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt, att lägga stora resurser på skola, socialtjänst och föreningsliv. Det är viktigt att människor känner ett sammanhang och att man kan påverka sin egen situation.

Det finns samtidigt många saker som kan bli bättre, menar Anna Carlstedt. Hon lyfter särskilt upp behovet att hjälpa människor som vill hoppa av från våldsbejakande grupper.

– I dag finns det inget systematiskt arbete för dem som vill lämna. Det finns inga resurser avsatta för det och man har inte heller kunskapen hur man ska göra, säger Anna Carlstedt.

Fotnot: Laholms kommun har i dagsläget ingen kontaktperson för våldsbejakande extremism.

Enligt Karin Martini, som medverkade på seminariet för att bevaka frågan för kommunens räkning och föra informationen vidare, kommer den tjänsten att vara tillsatt i december 2017.