Stöldanklagad anmälde förtal

Laholm

Polisen har fått in en anmälan om förtal från en person som blivit anklagad för att ha försökt stjäla en plånbok i ett personalskåp i ett omklädningsrum på ett företag i Laholms kommun.

Den tjuvanklagade hävdar att han är oskyldig, och förklarade situationen för polisen så här:

Han råkade gå in i fel omklädningsrum; hittade en plånbok på golvet; tog upp den för att se vem den tillhörde. Han lokaliserade sedan ägarens skåp och var just i färd med att lägga in plånboken i det, när ägaren kom in och upptäckte honom. Denne reagerade starkt och framförde anklagelser om tjuveri, vilket anmälaren upplevde som en personlig kränkning.