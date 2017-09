Hasslöv kvar i sexan efter viktig seger

Hasslöv Hasslöv säkrade division 6-kontraktet via 4-2-seger hemma mot Trönninge efter 2-1-ledning i paus.

– Vi fick revansch efter storförlusten mot dem i B-lagsserien. Vårmötet var också en skitmatch från vår sida, kommenterar HIS-tränaren Lars Palmgren som tyckte lagets 2-1-mål före paus blev matchavgörande.

– Trönninge är spelförande stora delar i första, men Pihl gör sin bästa halvlek i år mot sin gamla moderklubb och vi får med oss ett viktigt ledningsmål in i halvtid.

I andra halvlek utökade HIS innan TIF fick in ett tröstmål.

– Skönt att kontraktet är säkrat, även om det skulle mycket till för att vi skulle åka ut, avslutar HIS-coachen.

Utöver Pihl ger han ett extra plus till Viktor Svensson och Robert Alexander Persson.

Trönninge ligger tia och riskerar att åka ur om tre lag flyttas ner. Trönninges chans att hänga kvar är i sådana fall att man besegrar jumbon Vapnö i den avslutande omgången samtidigt som Harplinge tappar poäng mot Simlångsdalen.

I topp har Alet mer eller mindre avgjort medan Lidhult, FC Astrio och just Simlångsdalen slåss om andraplatsen.

Dalen och Astrio möts i en spännande hängmatch på onsdag.

Hasslövs IS-Trönninge IF 4-2 (2-1)

Mål HIS: Viktor Svensson, Gustav Palm, Emil Hermansson, självmål

Domare: Andi Kashtanjeva, Halmstad