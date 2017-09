GIF/VIF upp i fyran

Fotboll Genevad/Veinge IF är klart för division 4. Seriesegern lyckades man dock inte säkra då Derome/Åskloster klarade kryss på Veinge IP under söndagen.

– Dubbla känslor. Vi är glada över uppflyttningen men hade gärna säkrat förstaplatsen idag. Samtidigt är poängen vi får oerhört värdefull, säger Gustafsson.

Matchfakta Div 5, herr

Genevad/Veinge IF-Derome/Åskloster 1-1 (1-0)

Mål GIF/VIF: Charlie Boson

Domare: Peter Hallengren, Halmstad

För i ärlighetens namn kunde GIF/VIF faktiskt lika gärna förlorat så som andra halvlek såg ut. Med krysset har man dock guldläge med tre poängs försprång samt elva plusmål på Norvalla. Guldhattarna och skumpan kunde så klart ändå inte plockas fram.

– När jag fick reda på att uppflyttningen var klar så var det mest tomhet. Det har varit en enorm anspänning hela veckan. Glädjen kom idag när vi träffades, säger Gustafsson, som nu gör tredje avancemanget på fyra säsonger med sitt lag.

– Det var uppsluppet och avslappnat vid samlingen. Men samtidigt var det bra laddning och vi var taggade. Vi ville säkra förstaplatsen i den här matchen.

Och GIF/VIF började bra och rejält. Redan efter tio minuters spel gav Charlie Boson sitt lag ledningen efter en soloräd där han skickade bevakarna upp för slänten och in i kioskens korvkö innan han placerade in bollen i bortre till 1-0.

GIF/VIF var det bättre laget under den hela första halvleken. Derome/Åskloster fick en dubbelchans sedan John Novak i hemmamålet blivit liggande men i övrigt skapade gästerna inte mycket.

– Vi är väldigt täta bakåt i första men kunde haft bättre tålamod i anfallsspelet och kommit till ännu fler klara målchanser. Samtidigt offrar de sig helhjärtat och blockar flera avslut.

Den fetaste möjligheten hade Matt Rosén, som nickade bra på Kewin Hansens fina hörna men bortakeepern klarade med en bra räddning.

– Vi hade behövt något mål till att gå på till andra halvlek där det chansas mer och öppnar upp sig.

Derome/Åskloster behövde gå för vinst för att ha chans på andraplatsen och flyttade fram positionerna efter halvtid.

Efter 55 minuters spel blev det 1-1 när en spelare i klar offsideposition gled in en boll som gick mot öppet mål.

– Från där vi står är det solklar offside. Det är tufft att det målet kommer där då det kändes som att vi hade dem på gaffeln innan det, säger Gustafsson.

Efter målet fick Derome/Åskloster energi för att gå för tvåan också. Möjligen hade man en boll inne när kulan slog i ribban och gick i backen. Linjemannen viftade dock avvärjande och kanske skipades rättvisa totalt sett.

– Vi tar hellre det målet mot oss. Det är absolut ingen fördel att de får 1-1 i det läget de får det. De får kraft i en period när vi är bra och på gång.

Derome/Åskloster var giftiga i omställningarna och varenda frispark kändes farlig. John Novak fick visa sig på styva linan vid ett antal tillfälle när bollarna prickades in med näst intill kirurgisk precision.

– Det var svårcoachat. Vi ville vinna men poängen var väldigt viktig också. Derome/Åskloster är ett skickligt och lurigt lag att möta.

GIF/VIF fick en dubbelchans men nu briljerade gästernas målvakt på Jacob Björks och Fabian Anderssons avslut. Charlie Boson hade också en farlig nick. På slutet fick GIF/VIF:s notoriske målskytt chansen av avgöra men målvakten klarade till hörna. Innan en hann slås blåste domaren av.

– Så som det blir i andra är det okej med kryss. Det är rätt jämnt och chanser åt båda håll. Böljande spel. Vi ville vinna men poängen var viktig för oss. Det är verkligen dubbla känslor.

I GIF/VIF var Noak Pettersson bäst tillsammans med mittbacksparet Alexander Nilsson och Anton Hemhagen.

– Många är bra men Noak sliter över enorma ytor och det är tätt bakåt. Antons första halvlek är superb, avslutar Gustafsson.

GIF/VIF avslutar i Bua, som har chans att nå andraplatsen. Norvalla på den positionen möter redan nedflyttningsklara Galtabäck.