Årets ombudsgala gav föreningarna 45 000 kronor

GÖTEBORG Fjärde gången på ombudsgalan gav det hittills högsta beloppet för Skottorps IF och Hasslöv/Skottorp.

45 000 kronor fördelas mellan föreningarna efter triumfen.

Att nå södersexan blir tufft för Skottorps IF, men i Folkspel Cup går man av tradition till final. För fjärde gången på lika många försök nådde man slutmålet, ombudsgalan i Göteborg.

– Första året tävlade man kring att öka sin försäljning med flest procent. Då var det bara Skottorps seniorer som sålde, så när vi gick in och hjälpte till med ungdomarna så var vi bäst av alla, säger Peter Hansson.

De tre senaste åren har det varit cupspel under våren. Fem omgångar, till varje månadsfinal i Bingolotto, har avgjort vilka som nått hela vägen. Den som åkt ut har kunnat ta sig till finalen via ”andra chansen”, men den vägen har varit längre.

– Jag hörde mig för kring bordet vi satt. Några hade blivit uppgivna när de lottades mot oss. ”Nu fick vi Skottorp igen, dem slår man ju aldrig”, säger Hansson.

Till ombudsgalan hade 50 föreningar tagit sig. Alla är garanterade 10 000 kronor, men två vinnare får det tiodubbla.

Skottorp och Hasslöv/Skottorp har tidigare år vunnit 30 000, 10 000 och 15 000 kronor. I år blev det galans tredje högsta belopp: 45 000 kronor. Ytterligare fyra föreningar fick det, två fick 75 000 och två 100 000.

– Till slut hade de bara två föreningar kvar att dra. Då skulle den ena få 100 000 och den andra 45 000, säger Hansson.

Därefter läggs alla föreningars lappar ner i lottkorgen igen, och den som sedan dras får byta ut sin vinst mot 100 000 i stället.

Lappen gjorde det livat vid bordet där sydhallänningarnas representanter Peter Hansson och Britt‑Mari Lönn Pålsson satt. Vinsten tillföll nämligen den andra halländska föreningen – IS Halmia – som vid första dragningen fått nöja sig med 15 000.

– Det är inte många föreningar som varit på alla fyra galorna. Kanske fyra, fem stycken. Och vi siktar på ett femte år. Chansen finns ju på de större vinsterna, säger Hansson.