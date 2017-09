Magiska bilder från hotad fågelvärld

Laholm Det är inte rättvist att låta en simpel nyhetsreporter beskriva ett föredrag med mästerfotografen Brutus Östling. Det skulle krävas en penna som salig Tranströmer för att rätt återge skönheten i hans bilder och djupet i hans kunskap.

I brist på större poesi får jag ta till det slitna men i sammanhanget rättvisande ordet magiskt.

Det var fullsatt på Stadsbiblioteket i måndags kväll. Personalen skulle dra snöret vid 70 personer men det kom säkert in några fler. Östling själv fick gå och hämta stolar innan han började tala, så att det fanns stjärterum till alla.

Övervägande delen av publiken bestod av män, vilket inte tillhör vanligheterna på lokala kulturaktiviteter.

Gissningsvis var åtskilliga av åhörarna antingen ornitologer eller fotografer, eller både och.

Huvudpersonen halkade in på fågelfotograferingen på ett bananskal. Han fick chansen att ge sig ut i våtmarken Everglades i Florida under 45 minuters avstickare från ett annat fotouppdrag.

Han lyckade knäppa en grönryggad häger. Efteråt tänkte han ”aldrig mer, det var fuktigt och varmt och det är mycket trevligare under vattnet”, där han fram till dess hade haft sin huvudsakliga fotografiska gärning. Men fåglarna bet sig fast trots att han då inte visste nästan någonting om dem.

– Det händer alltid något med fåglar, är Brutus Östlings enkla förklaring, som är helt i linje med hans ödmjuka stil.

Men det fanns inget bortkommet i de bilder han presenterade eller den kunskap han skaffat sig om fåglarna och deras natur.

Han förefaller besitta en enorm arbetslust och beslutsamhet. Som 22-åring startade han bokförlag.

– Det var som det mesta i livet. Om man hade vetat vad det innebar så hade man aldrig gjort det.

Han hade publicerat ett tusental titlar med andra författare innan han gick över till sin egen utgivning, som hittills består av elva fågelböcker, varav flera belönats med fina priser. Som exempel har den senaste ”Bevingat. Magiska möten i fågelmarker” tilldelats WWF:s utmärkelse Årets pandabok. Han har tidigare fått Augustpriset två gånger samt utsetts till Årets naturfotograf och Nordisk naturfotograf och hyllats som en av världens bästa fågelfotografer.

Denna höst ger han 42 föreläsningar runt om i Sverige. Dessutom jobbar han på en bok om savannerna.

– Det är mer än tio år sedan det kom en bok om savannerna. Då är det dags.

Det finns ett stort miljöengagemang bakom bilderna, och han beskriver under föreläsningen hoten mot flera arter. Några få exempel: Sydeuropas gamar får inte tillgång till föda på grund av att EU förbjudit lantbrukare att låta kadaver ligga utomhus; världens våtmarker, där många fågelarter lever, krymper på grund av att människan breder ut sig allt mer vid kusterna.

– Händer det något i en fågelpopulation betyder det att det har hänt något någonstans, men det är svårt att veta vad som hänt och var det har hänt. Fåglar flyttar som bekant.

Under hela förläsningen visade han sina fågelbilder på en duk i det mörklagda biblioteket. Fotografierna är inte bara tekniskt utsökta avbildningar av olika arter utan har även berömts för att framhäva fåglarnas personligheter. De är som sagt omöjliga att beskriva på nyhetsprosa.

Avslutningsvis återges här några av Brutus Östlings praktiska tips till fågelfotografer:

Bakgrunden ska vara långt bort så att den inte stör motivet.

Motljus används för att fånga fåglarnas siluett och då är det fördelaktigt med en mörkare bakgrund. Samma sak gäller om man vill fånga snöfall på bild.

De som vill lära sig mer av Brutus Östling kan gå på hans kurser och workshops i Sverige och andra delar av hela den värld han har som sitt arbetsrum.