WRY tog klar seger på tunga Vapnö IP

Fotboll WRY följde upp storsegern mot nästjumbon med ny seger. Nu mot jumbon Vapnö. WRY var det bättre laget matchen igenom och vann med 5-1.

– Vi har kontroll på matchen och kunde vunnit med större siffror. I första spelar vi riktigt bra, säger WRY:s tränare Lars-Ola Persson.

Division 4, dam

Vapnö IF-WRY 1-5 (0-3)

Mål WRY: Johanna Carlsson 2, Kajsa Persson, Thea Johnsson, Olivia Söderström

Domare: Rudolf Iles, Halmstad

I förra omgången besegrades Sennan med 7-2. Nu var det Vapnö som fick ge sig när WRY vann matchen invid flygfältet i Halmstad med 5-1.

Regnmolnen låg tunga över stan och snart öppnade himlen sig. Det blev mörkt, blött, tungt och svårspelat men det hindrade inte WRY från att spela bra fotboll.

Johanna Carlsson gav sitt lag ledningen efter tolv minuter när hon tog sig in från kanten och både visade finess och styrka när hon skickade in bollen till 1-0.

– Vapnö är väl med tio minuter i början. Sedan är matchen vår, säger tränare ”Lalla”.

Efter 25 minuters spel placerade Thea Johnsson in 2-0 till WRY.

De svartklädda gästerna firade stora triumfer till vänster där Annie Haby och Fanny Carlsson var mycket duktiga.

Viktiga 3-0 kom precis innan halvtid och var psykologiskt riktigt för WRY. Bollen studsade fram till måltjuv Johanna Carlsson som svepte in kulan i nät.

Det var tur att matchen drogs igång lite i förtid av utmärkte domaren Rudolf Iles. Det mörknade på ordentligt och snabbt i andra halvlek.

WRY spelade inte lika bra men kom ändå fram till chanser. Olivia Söderström stod i mål i första halvlek. I andra spelade hon på vänsterkanten och var som vanligt pigg.

– Hon hade tre frilägen i borde gjort något mål där. Men det viktigaste är att hon fortsätter att skapa, säger ”Lalla”.

Kajsa Persson gjorde 4-0 efter hörna.

– Eller om Fanny (Nilson) fick målet. Jag är inte helt säker, säger ”Lalla” och skrattar.

Vapnö reducerade till 1-4, även det efter hörna och hemmalaget ryckte upp sig något.

– Vi blir lite bekväma i andra. Men sedan är planen tungsprungen och det är inte konstigt att vi inte kan hålla uppe spelet från första halvlek i 90 minuter.

Olivia Söderström fortsatte att skapa och avslutade målskyttet med att göra 5-1 med en fin placering upp i nättaket.

– Vi kunde vunnit med större siffror. Vi borde haft fem, sex bollar redan i första och i andra har vi lägen för tre, fyra mål till. Men vi är nöjda med insatsen och stundtals rullar vi riktigt bra.

Högst betyg kvitterar mittbacksparet Karin Åkesson och Fanny Nilsson ut.

– De har bra koll där bak under hela matchen.

På lördag väntar derby mot VGLT.

– Det är lite prestige för oss. Vi vill ha revansch för mötet i våras, avslutar Lars-Ola Persson.