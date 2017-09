Antikentusiaster startar auktions- kammare i Laholm

LAHOLM Auktionsentusiasten Mattias Olsson tillsammans med kollegan Joakim Kjellsson har startat Laholms auktionskammare.

Där tänker man inrikta sig dels på vanlig säljauktion men också sälja antika föremål via nätet.

Idén till att starta en auktionskammare i Laholm växte fram i somras mellan de båda grannarna.

Nu står kollegorna Mattias Olsson och Joakim Kjellsson i startgroparna till deras gemensamma bolag Laholms auktionskammare.

– Vi kände båda att det här är något som saknas och förhoppningsvis finns ett stort behov av i Laholms kommun, säger delägaren Joakim Kjellsson.

Sedan tidigare har man tillsammans startat bilfirman Laholms flytt och klart.

Ett företag som går hand i hand med auktionskammaren där man köper upp delar av dödsbo och liknande av allmänheten

För Mattias Olssons del byter han nu bransch efter 17 år.

– Jag ville göra något nytt mitt i livet. Vår ambition är att detta ska fungera fullt ut, säger delägaren Mattias Olsson.

Auktion och antikviteter ligger honom väldigt nära då han är mer eller mindre uppvuxen med antikviteter.

– Det är ett av mina större intressen. Min pappa var en riktig storsamlare medan min mamma hade en antikaffär, så jag är mer eller mindre uppvuxen med det här. För mig ligger detta mig varmt om hjärtat, säger Mattias Olsson.

För stunden letar de lokal och kommer rikta sig till vanliga auktioner men också via nätet.

– Vi känner att man måste ha fler säljkanaler än den traditionella slagauktionen som finns i dag, så vi har valt att även jobba mot nätet där många av vår målgrupp finns, säger Mattias Olsson.

Hans spetskompetens är gamla leksaker men inom företaget är det fritt fram för alla möjliga föremål av gamla och antika föremål.

Redan nu har allmänheten börjat lämna in gamla saker.

– Just nu i början tar vi hand om föremål som vi själva kan hantera och packa, men är det något större så löser vi det

– De saker som vi fått in har vi lagt upp online så där blir det auktion via nätet, säger Mattias Olsson.