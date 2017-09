Strålande väder och gott om nappande laxar

Fredrik Borg Augustsen (i mitten) från Odense, Danmark, fick ta emot en vacker glasstatyett som bevis på att han är 2017 års ”Laxakung”. Laxen han fångade vägdes in på 7,96 kilo. Foto: Rickard Gustafsson

Visst nappade det i Lagan under helgen. 16 fiskare lämnade in sina laxar, samtliga över 3,5 kilo, för invägning. I går spräcktes 1 000-gränsen över fångade laxar i Lagan i år.

Laholm Regnet höll sig på behörigt avstånd och Laxadagen blev en solig tillställning med gott om napp och fångade laxar och en dansk laxakung.

– Det här var min 14:e lax i år, säger den glade vinnaren Fredrik Borg Augustsen.

Den 34:e upplagan av Laxadagen blev en riktig succé

Sportfiskeklubben Abborren delade under dagen ut 347 frikort till fiskare som ville passa på att fiska gratis för en dag.

Totalt trodde Laholms Laxfiske och SFK Abborren att över 400 fiskare fanns på plats i solskenet.

– Den här dagen är den bästa på många år. Bra väder, högt vattenflöde och gott om lax i Lagan, säger Roland Gottfridsson, ordförande i Laholms Laxfiske.

Under lördagen drogs det upp 36 laxar enligt fiskeboken och med nästan lika många under söndagen trodde Gottfridsson att 1 000-gränsen var spräckt.

Två fiskare som hade väldigt roligt tillsammans (och på varandras bekostnad) var laholmaren Peter Kalnak och halmstadsbon, tillika fjolårets Laxakung, Janos Geber.

Kalnak lyckades omgående att dra upp en fin lax på 4,3 kilo och lät sin fiskekamrat få höra det till leda under dagen.

Men 2016 års Laxakung hade svar på tal:

– Äsch, allt under 5 kilo kastar jag tillbaka.

Jargongen är rå men samtidigt väldigt hjärtlig kompisarna emellan.

– Jag har inte haft ett napp på hela året tills idag. Inte ens en felkrokning. Men det är inte fångsten som är viktigast. Fisket handlar om gemenskap och jag har fått vänner över hela Europa, säger Peter Kalnak.

Janos Geber håller med och flikar in:

– Är det fisk man är ute efter så är det billigare att gå och köpa den, säger han och skrattar.

Under förmiddagen hade Geber ännu förhoppningar att kunna försvara sin fjolårstitel.

– Ingen har blivit laxakung två år på raken. Det är inte lätt, det är bara Zlatan som fixar det. Och kanske jag, säger Janos Geber och asgarvar.

Peter Kalnaks fyrade direkt av en rapp kommentar:

– Det är väldigt stor risk att han snart får bada.

De båda fiskekompisarna fick dock vika sig mot den starke dansken Fredrik Borg Augustsen, Odense.

Han fiskade upp en lax som vägde 7,96 kilo och tog därmed hem årets titel.

– Det är andra gången jag är med och tävlar men jag är här och fiskar nästan varje vecka, säger han.

8-kilosbjässen var danskens 14:e lax för året.

– Det är mest tur men lite skicklighet kanske också, säger Fredrik Borg Augustsen och ler.