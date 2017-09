Glatt revygäng på turné

Revy. De vill sprida extra glädje, alla bakom Hjärnarpsrevyn. Nu ska revygänget, med bland annat Lillemor Jönsson från Skottorp, som gör sin tionde revy i följd, återigen roa besökare till skratt genom sketcher, musik, dans och sång, i både det lokala och stora formatet.

Första revyn spelades 2002. Vår höstrevy är föreningens sextonde i ordningen.

Spelar elva föreställningar mellan den 14 oktober och den 4 november i Söndrebalgs skola och Förslövs bygdegård.

Regissör och koreograf: Anna Dror.

Ensemble: Jannike Nielsen, Bert Andersson Sandra Kaun, Tommy Berggren, David Jansson, Anders Nilsson, Lillemor Jönsson, Elin J. Jyborn. Bodil Hervén och Jessica Yngvesson.

Kostymör: Bitte Liehaugen.

Ordförande: Lillemor Jönsson, ny för året.

Repetitionerna är i full gång i gymnastiksalen på Söndrebalgs skola i Hjärnarp, där det tragglas texter, steg ska sitta och hela paketet ska formas till revyn ”Vår höstrevy”, den sextonde upplagan i ordningen.

– Vi hade svårt att få hit folk på våren, eftersom det hamnade mitt i påsken och krockade med annat, så nu har vi valt att köra på hösten i stället, säger Lillemor Jönsson, ny ordförande i Hjärnarpsrevyn och som står på scen för tionde året.

Minst elva föreställningar ska man spela, dels på Söndrebalgs skola och även i Förslövs bygdegård.

– Vi skulle kunna kalla oss för ”Hjärnarpsrevyn on tour!”, säger Lillemor Jönsson och skrattar.

Ny regissör och koreograf är Anna Dror, som tagit sig an revysvängen för första gången.

– Allt är en utmaning. Jag gillar hela konceptet. Det är så individuellt att jobba med humor och en ständig balans mellan vad man kan skämta om eller inte. Det är en stor igenkänning, så det är spännande, säger hon och berättar vidare:

– Det viktiga är att vi måste sätta grunden med en känsla av karaktärerna. Kläderna ska vara en förstärkning, men absolut blir det en annan hållning och ett annat självförtroende med kostymer.

Revygänget repeterar nu på helgerna under sex veckor innan klockan ringer för premiär.

– Alla gör detta på frivillig basis. Därför är det rätt skönt att veta att det är dessa veckor som gäller. Det blir intensivt och då går alla in med samma känsla. På så vis blir det också mer nerv av positiv press, menar Anna Dror.

Hon drillar tio aktörer på scen och plockar fram allas bästa sidor.

– De är jätteduktiga. Man får ta vara på allas styrkor. Eftersom vissa är dansare i grunden har de ett annat uttryck. Då kan man använda det och göra karaktärer som passar dem, säger Anna Dror.

– Det blir lite roligare, samtidigt som de känner sig mer delaktiga i det hela, tillägger Lillemor Jönsson.

Under repetitionen sprider sig skrattet genom lokalen. Det är den känslan man även vill ge besökarna.

– För mig ger det glädje och så mycket energi. Har man det lite jobbigt i vardagen så ger detta mycket styrka. Man släpper allt annat och vi pratar inte om det vardagstråkiga. Vi är här och nu. Det ger en kick och jag tror alla känner så. Man behöver komma bort från vardagen lite grann. Vi hoppas att det syns att vi har roligt på scen och kan sprida det till publiken, säger Lillemor Jönsson.

I ensemblen agerar de nya dansarna Bodil Hervén, Elin J. Jyborn och David Jansson även i sketcherna.

– Det känns jättekul och spännande. Det ska bli en väldig utmaning, säger Elin J. Jyborn, som har erfarenhet av improvisationsteater.

Nykomlingarna togs in i gruppen med öppna armar.

– Det är en väldigt glad grupp och det var en väldigt varm stämning när man kom in som ny. Man känner sig välkommen, säger Bodil Hervén.

David Jansson är den enda som var med förra året. Då som dansare.

– Det känns lite nervöst när man ska agera mer på scen, men det är bara att köra på och öva, så ska det bli bra, säger han.

Regissören har dessutom gett en nytändning till ensemblen.

– Anna har en så positiv energi när hon kommer in. Är man trött eller inte mår bra sprider hon sin energi till oss, berättar Bodil Hervén.

– Vi vill alla utvecklas. Det är nyttigt att få in nya ögon, för annars blir det lätt att man trampar i samma i fotspår, tillägger Lillemor Jönsson.

Ensemblen repeterar nu in 28 nummer, en blandning av sång, musik och sketcher om både lokala och större händelser, som man dels skrivit själva, dels köpt in. Dessutom blir det två potpurrier från folkkära artister.

– Det blir mycket dans och musik, lite av den gamla revytraditionen, och så det ska det vara, tycker jag, säger regissören.

– Sedan försöker vi hålla det öppet, så folk utifrån inte sitter som frågetecken. Det blir så tråkigt då. Alla behöver skratta, säger Lillemor Jönsson, som även suttit med i skrivargruppen.

En återkommande trio kommer att få strålkastarna på sig igen – tanterna Asta, Signe och Linnea.

– Vi damer kommer att driva med gubbarna i vardagssituationer. För så fort det blir politiskt och väldigt lokalt så tappar man det roliga i vissa lägen, speciellt hos de som inte bor i kommunen, berättar Lillemor och fortsätter:

– Gör man fel eller plumpar till det så blir det bara kul. Då löser man det på något sätt. Det är revy för mig.

Det är många som är involverade i produktionen och har en viktig roll i föreställningen.

– Alla är lika viktiga och behövs, allt från de som är på scen till dem som jobbar bakom och runtomkring, från entré till ljud och ljus. Föreställningen skulle inte bli av om någon del fallerar. Det är ett lagarbete, menar Lillemor.

En som satt bredvid och hämtade inspiration var kostymören Bitte Liehaugen.

– Det är viktigt att vara med på repetitionerna för att få in den rätta känslan. Sedan vet man ju att allt sker i sista rycket, säger hon.

Efter ett intensivt pass var det så dags för att inta lite energi, som deras husmor Kitti Olofsson dukat fram.

– Utan Kitti skulle det inte bli någon revy. Hon betyder mycket för oss, säger revyartisten Tommy Berggren.

Fyra veckor återstår innan det är premiär den 14 oktober.

En punkt revygänget vill sprida är de eniga om:

– Folk ska skratta och ha roligt. Meningen är att besökarna ska gå härifrån och må riktigt bra och känna sig som om de fått ett lyckopiller. Det är viktigt att hösten lyses upp med något kul, avslutar Anna Dror.