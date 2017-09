Fångade 5-kiloslax i debutkastet

Laholm 8-årige Albin Anderssons, Laholm, fiskebedrift är som tagen ur Seriemagasinet.

På det första kastet i hans laxfiskedebut krokade han en lax på 4,77 kilo.

– Jag blev jätteglad och skrek ”fisk”, ”fisk”, säger den lille storfiskaren.

Det sägs att man inte ska lita på fiskares historier – men här kommer en sann fiskehistoria av stora mått.

8-årige Albin Andersson blev inte vinnare i tävlingen ”årets Laxakung”, men LT:s utsände reporter utnämner enväldigt den unge laholmaren till ”Laxa- prins” och Laxadagens store hjälte.

Redan ifjol, som 7-åring, följde han med pappa Jerker Björk för att se och lära under Laxadagen. Inget napp blev det då.

I år var det dags igen att följa pappas fiskeäventyr i Lagan och dagen slutade med en riktig solskenshistoria.

Fiskehjälten berättar själv:

– Först fiskade pappa en massa men sen ville jag prova själv, säger Albin som under berättelsen har svårt att stå still på grund av upphetsning.

På det första kastet någonsin i Lagan blev det jackpot.

– Jag fick napp direkt! Först trodde jag inte att det var napp, men sen såg jag fisken. Jag blev jätteglad och skrek ”fisk”, ”fisk”, säger Albin med ett saligt leende.

Och den fina vildlaxen som vevades in efter 10-15 minuters kamp var en riktig bjässe.

– Den vägde 4,77 kilo, säger Albin stolt.

– Och 80 centimeter lång, flikar pappa Jerker in.

– Pappa fick hjälpa mig att få upp den, säger Albin om lagarbetet.

Jerker Björk berättar att sonen aldrig tidigare fiskat lax och fiskeerfarenheten fram tills i går har handlat om abborrfiske i Hjörneredssjön.

– Albins spö är egentligen för litet och passar bättre i Hjörnered men det gick ju rätt bra ändå.

– Första kastet, helt osannolikt, säger Jerker Björk och skrattar.

Albin är numera åtminstone ”laxakung” i familjen. Pappa Jerkers tidigare rekordnotering låg på 3,6 kilo.

Vad ska du göra med fisken, Albin?

– Äta den!

– Men det blir nog jag som får rensa och tillreda den, säger pappa Jerker och ler.

Av leendet att döma har LT:s reporter en känsla av att det kommer att göras med stort nöje.