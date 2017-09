Miljö viktigt för ny förskola

Jenny Larsson, Hishult, skolar in sonen Ihme. Foto: Lina Millberg

I ”kompisgungan” kan flera barn gunga samtidigt. Här är det syskonen Viktoria och Vilma som gillar att gunga. Förskolans utegård har plats för klätterställningar, rutschkanor, sandlåda under tak, gräsytor och vattenlek. Det ska också anläggas en uteverkstad och barnen ska få möjlighet att måla och snickra utomhus. Barnen på Allarps förskola lär inte få det tråkigt. Foto: Lina Millberg

Allarp Allarpsområdet växer så det knakar och de första barnfamiljerna har nu hunnit flytta in. Laholmshems flerbostadshus stod nyligen klart och likaså flera friliggande villor.

I slutet av sommaren öppnade också kommunens färskaste förskola för att ta emot de första barnen.

Trettio barn har skolats in sedan starten och fler barn ska det bli under hösten.

– Den sjunde augusti började personalen och den 21 augusti så öppnade vi förskolan och började skola in de första barnen, säger Malin Mauritzson, förskolechef, som tillägger att allt gått bra trots en intensiv start.

Sju pedagoger har anställts och till nästa år behöver förskolan rekrytera ytterligare fem tjänster.

– Förskollärare är en bristvara idag. Nu hade jag tur som fick tag i sju stycken, men vi får marknadsföra oss litegrann, säger Malin, som bland annat tror att det faktum att förskolan är ny kan locka till sig personal.

Den nya förskolan har i stort sätt byggts efter de ritningar som användes för Söderläget i Lilla Tjärby. Att det är en modern förskola råder det inga tvivel om. I mitten av den fyra avdelningar stora förskolan, finns en stor gemensam matsal för alla barn. Här får barnen själva komma fram och hämta mat hos personalen i köket. Precis så som man gör i ett skolkök.

– På sikt kan vi plocka in barnen och låta dem få vara med och laga mat eller baka, säger Malin.

Förskolans fyra avdelningar har alla var sin ateljé, ett större lekrum och ett mindre rum. Utemiljön har inte heller lämnats åt slumpen. Här finns klätterställningar, gräsmattor, gungor, sandlåda under tak och möjlighet till vattenlek.

– Vi ska även ha en utomhusverkstad där barnen bland annat kan leka med vatten eller snickra, säger Malin.

Redan nu finns det många idéer och tankar om hur förskolan ska jobba, men någon speciell pedagogik eller inriktning vill man ännu inte binda sig vid. Däremot fanns det ett tydligt miljötänk med från början.

– Hållbar utveckling och en giftfri förskola var vi alla överens om att vi skulle jobba efter. Det är också mycket enklare på en helt ny förskola då du kan göra alla de här valen in i minsta detalj, säger Malin.

Förskolan har en egen kö, men har också tagit emot barn från andra områden i kommunen där det idag inte finns tillräckligt med förskoleplatser. Totalt kan Allarps förskola ge plats åt cirka 70 barn, men det beror också på barnens ålder.

Jenny Larsson, som bor i Hishult, skolar just nu in sin tvååriga son Ihme på förskolan.

Följande dag är det meningen att hon ska lämna honom ensam på förskolan för första gången.

– Det känns ändå bra. Han är en trygg och social liten kille, säger Jenny, som tror att sonen ska trivas på den nya förskolan.