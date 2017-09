Nu gör Niklas Nilsson krogshow

Falkenberg Under hösten går krogshowen From New York to Los Angeles på Harrys i Falkenberg. Vallbergabon Niklas Nilsson, som har varit aktiv på revyscenen i såväl Laholm som Halmstad, gestaltar en av rollerna.

I morgon, fredag, är det premiärdags.

Vad handlar showen om?

– Det är en liten kärlekshistoria. Den handlar om att hitta de ska den bästa amerikanska låten och man får följa två personer som reser från New York till Los Angeles. Frågan är då – går det att hitta den?

Vem är du på scen under showen?

– Jag spelar den manliga delen i kärleksparet, så jag är en av dem som ska hitta låten.

Vad är det roligaste med att stå på scen?

– Att möta publiken och underhålla är bland det roligaste som finns. Att få dem att skratta eller gråta, beröra hur som helst. I detta fallet blir det mycket sång och låtar som folk känner igen. Tycker man om musiken så kommer man tycka om föreställningen. Vi ska sjunga drygt 50 amerikanska låtar och det är en väldig bredd på musiken. Det är country, Bruce Springsteen, pop och till och med lite hårdrock. Vi kör ju inte hela låtar, utan vi kör en del medleyn eller vers och refräng.

Vilken typ av roll känner du dig mest hemma i att spela?

– Det jag har gjort absolut mest är komik och eftersom jag har gjort det mycket så ligger det mig närmst. Jag har ju spelat mer seriösa roller också, men oavsett vilken typ av roll jag gör så vill jag alltid få publiken att skratt vid något tillfälle.