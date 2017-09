Laholm

Det kan vara värt att ha ett extra vakande öga sin moped just nu. Senaste tiden har flera mopeder stulits eller utsatts för stöldförsök.

Under natten till tisdag inträffade två nya stölder i Laholm. En moped stals på Kristianstadsvägen och en annan ”bytte ägare” efter en stöld på Violvägen.

Gemensamt för de båda stölderna, som upptäcktes under tisdagsmorgonen, är att mopederna var av samma märke, PGO.