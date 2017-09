Intresset för solceller växer

Laholm Magnus Jäderblad, kommunens nye energi- och klimatrådgivare, vill att solceller ska pryda taken i Laholms kommun.

I ett nytt solcellsprojekt kommer han, med nytt statligt stöd i ryggen, att hjälpa och lotsa villaägare att ta klivet över till solenergi.

– Det har aldrig varit lika förmånligt att installera solceller som nu.

Intresset för att byta ut fossila energikällor mot förnybara bara växer och växer. Människans klimatpåverkan på vår jord är påtagligt, men det finns sätt att hjälpa naturen och miljön på traven.

Magnus Jäderblad, energi- och klimatrådgivare på Laholms kommun, ser positivt på framtiden.

– På uppdrag av Energimyndigheten kör vi nu ett solcellsprojekt med stort fokus på att lotsa villaägare att sätta upp solenergipaneler på sina tak, säger han och berättar att målet är renare energi och renare miljö.

Jäderblads roll är att med rådgivning lotsa intresserade fastighetsägare att ta steget fullt ut.

Sedan han började sin halvtidstjänst på kommunen i april har det varit fullt upp.

– Det har varit ganska stort intresse lokalt. Jag har gjort 25-30 hembesök och det är fem stycken som installerat hittills.

– De är väldigt nöjda och stolta över sina anläggningar, säger Magnus Jäderblad.

Utvecklingen av solceller går framåt och effektiviteten blir hela tiden bättre.

Dessutom har priserna på solpaneler sjunkit rejält.

– Bara sedan i vintras har det blivit mycket billigare, säger Jäderblad och talar om en cirka 35-procentig nedgång.

För den enskilde medborgaren som går i tankar på solenergi kom dessutom en väldigt positiv nyhet i förra veckan.

I regeringens budgetförslag ökar man solinvesteringsstödet med 200 miljoner kronor redan i höst och 525 miljoner kronor i budgeten för 2018.

Totalt kommer stödet ligga på 915 mkr per år 2018-2020.

Regeringen föreslår också en höjning av stödet till 30 procent av investeringskostnaden för alla stödmottagare, från dagens 20 procent, för hushåll som sätter upp solceller på taket.

– Jag tror att intresset kommer att explodera i takt med allt fler kommer att köpa elbilar de närmaste 3-5 åren. Kombinationen med solceller och elbil är oslagbar, säger Magnus Jäderblad.

Att köra din bil, på egenproducerad ren el, från ditt eget tak kommer få många människor att snabbare ta beslut, tror Magnus Jäderblad.

Förutom miljöaspekten finns det dessutom ekonomiska incitament.

– Din solcellsinvestering återbetalar sig mycket snabbare än idag då du kommer att använda det för mer än bara el och uppvärmning, säger Magnus Jäderblad och berättar att den villaägare som överproducerar el också kan tjäna pengar.

I dagsläget finns en skattereduktion där du har möjlighet att få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet (upp till 18 000 kronor per år).

Vad kostar det då att sätta upp solpaneler på ett villatak?

– För en genomsnittsvilla kostar det i dag cirka 130 000 kronor och det tar runt sju-tio år innan investeringen betalat sig. Sen kan det gå ännu fortare och det beror på förbrukning, bidragsstödsnivåer, skatterabatter och inte minst elpriset, säger Magnus Jäderblad.

Är det krångligt att söka dessa bidrag?

– Nej, det är det inte. Jag hjälper gärna till så det är bara att kontakta mig, säger Magnus Jäderblad och berättar att i normalfallet tar det ett par månader från den första kontakten tills solpanelerna på taket är i bruk.

För den som är intresserad av att ta steget över till solenergi går det finna information på bland annat Energimyndighetens hemsida.

Dessutom slår Magnus Jäderblad också ett slag för en kommande föreläsning om solenergi som äger rum den 4 oktober i Osbecksgymnasiets stora aula.

– Det är fri entré och alla är välkomna, säger Magnus Jäderblad.