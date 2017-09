FISKEVÄN. Som 65-åring debuterade sportfiskaren Denny Bengtsson i landslaget. Sedan dess har det blivit fem världsmästerskap – dock utan några internationella medaljer, men en rejäl fångst av gemenskap av ädlaste vänskapsvalörer har fisket gett honom.

Namn: Denny Bengtsson

Ålder: 70 år

Bor: I Laholm

Familj: Två döttrar, fyra barnbarn,

Gör: Pensionär. Har tidigare arbetat på Bendt bil vid reservdelsavdelningen i 47 år. Är ordförande för SFK Abborren, fisketillsynsman för Laholms laxfiske samt gudstjänstvärd.

Intresse: Fiske, mete framför allt, laga mat, och vara med barn och barnbarn.

Hur är jag som person: Öppen och positiv.

Favoritfisk att fiska: Braxen är jätteroligt att få. De boxar på rätt bra. Även sutaren är stark och är kanonroligt att få upp.

Favoritfisk att äta: Abborre är en delikatess och mört med sitt vita kött är jättegott. Rökt braxen är också en delikatess.

p>Intresset för fiske växte fram redan som liten för laholmaren Denny Bengtsson, 70, som under årens lopp fiskat i varenda sjö i Laholmstrakten.– Från början var mamma med, för jag fick inte gå själv till sjön. Men till slut cyklade jag själv dit.Det kändes nästan som att Glänninge var min sjö. Det var där allting började. Man låg på bryggan och metade små mörtar och sedan har fiskeintresset utvecklats till vad det är i dag, säger Denny Bengtsson.I unga år gav han sig iväg till Lagans mynning för att fiska skrubba, en så kallad plattfisk.– Frågan då var inte om jag skulle få fisk, utan hur många jag skulle få med mig hem. Nu kan man stå där veckovis och det händer ingenting.Han engagerade sig tidigt i fiskeföreningen Abborren i slutet av 1960-talet och är numera ordförande.Tävlingsinstinkten har successivt krupit in i honom. Mindre klubbtävlingar och annat har blivit till ett flertal SM-tävlingar inom internationellt mete.Vid senaste SM i Bollnäs körde Denny 160 mil, tillsammans med kompisen Lars Högberg, för att fiska i fyra timmar.– Bara det säger lite om en, så man är allt lite tokig på det viset, men det är ju mitt stora intresse, säger Denny och skrattar.Numera tävlar han i den mer tävlingsinriktade föreningen FK Balans i Skåne. Som bäst har det blivit en sextonde plats på SM.Men 2012, som 65-åring, blev Denny Bengtsson uttagen som lagkapten i landslaget när VM gick i Belgien.– Jag blev självklart jätteglad. För mig är det en förmån att få vara med i sådana här sammanhang, säger han stolt.Det har blivit ytterligare fyra världsmästerskap, där tävlingarna arrangerats i Polen, Serbien, Slovenien och nu senast i Portugal som VM gick tidigare i år.Som bäst har det blivit en sextonde plats av 22 lag.Arrangemangen i sportfiske-VM är som olympiska spelen i miniatyr. Med invigning där alla deltagare går med flaggor och blir bjudna finn underhållning.Tävlingen innehåller först fem och sedermera två tävlingsdagar, som pågår fem timmar per dag.– När vi väl sätter igång går alla in i sin värld och det är knäpptyst, säger han och fortsätter stolt:– Det är häftigt att ha varit med på sådana tävlingar.Vid VM i Slovenien 2014 har Denny Bengtsson ett klart minne ifrån.– Bakom oss hade vi publik som gick och satte sig i fällbara stolar med sina kaffekorgar och tittade intresserat på en fiskare i taget.– Och då fick jag ett par småfiskar och hörde applåderna ljuda bakom mig. Det var jättebra, tyckte publiken, även om jag själv inte tyckte storleken var något speciellt, men ute i Europa är fisket väldigt stort, säger han och berättar vidare:– Det är fighten med de stora fiskarna man vill åt, samtidigt är det konkurrensen och glädjen att få fler fiskar än konkurrenterna, det är ju aldrig fel det heller.Att medaljerna har uteblivit är Denny inte bekymrad över. Vinsten ligger i vänskap bland deltagarna.– Det är en otrolig god stämning bland alla deltagare. Man blir riktigt varm i hjärtat över det och jag har fått många goda vänner runtom i Europa. Så det är inte bara fisket, utan det finns ett liv utanför den här boxen. Det blir att man pratar om familj, barn och om hela livet med varandra mellan tävlingsmomenten, vilket är jätteroligt. Det värderar jag mycket högt, säger Denny.– Men vad man har för taktik och hemligheter under tävlingen, det håller man ju för sig själv, säger han med ett leende.– Men mellan tävlingarna skriver vi till varandra på sociala medier. Det är stort för mig och väldigt socialt.Denny lyfter fram ett exempel på hur stämningen kan se ut:– Det är bara att se ukrainarna och ryssarna. Vid tävlingarna kramar de om varandra med ett stort leende som möts i nacken och har jätteroligt. De är kompisar, kamrater eller bröder, kalla det vad man vill, säger han med varm glädje.– Men så är det gubbarna i slips som ska bråka och krångla. Jag får inte ihop det. De borde vara med vid sådana här tillfällen och se hur det är i verkligheten, säger han.Att Sverige ligger i bakvattnet av världstoppen är Denny medveten om.– Vi i Sverige ligger långt efter våra konkurrenter. Ute i Europa är sportfisket väldigt stort och många är på en professionell nivå. Men skulle vi kunna jobba heltid med sportfiske så skulle även vi kunna hävda oss, för det finns många jätteduktiga fiskare här, men man måste ju ha ett vanligt arbete också, menar han.Samtidigt ser han att återväxten inte är som han kunde önska.– Man märker att det är svårt att få in ungdomar i sportfisket. Det är hård konkurrens med andra idrotter och datorspel nuförtiden, så utbudet är stort. Men det går i vågor, så man vet ju aldrig hur det blir framöver, säger Denny med en dos förhoppning i rösten.Framtiden för hans del är inte utstakad, men han har sina drömmar.– Jag har väl inga direkta mål framöver. Men jag siktar på lag-SM i år och hoppas att vårt lag kan hävda oss där, säger han och fortsätter:– Sedan vill jag vara med på så många tävlingar som jag bara kan, även om jag känner att det börjar bli jobbigt, det är bara så. Dessutom är det rätt kostsamt också.– Men man får se om man får följa med på fler internationella mästerskap. Får jag chansen till nästa VM, tar jag den med hull och hår. Det är bara så, för det är så himla roligt.Nästa års VM går i Ostellato i Italien – med eller utan Denny Bengtsson är frågan.