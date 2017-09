Knäred

En man klippte gräset på sin jordbruksfastighet utanför Knäred när himlen plötsligt öppnade sig. Åkgräsklipparen rullades in under tak i skydd mot regnet.

När mannen återkom under söndagen för att klippa klart så hade tjuvar varit framme och stulit hans åkgräsklipare.

Stölden är polisanmäld.