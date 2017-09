27 döda i orkanens Irmas härjningar

Utrikes 27 personer har dött i samband med orkanen Irmas framfart över Karibien och Florida.

Enligt Washington Post dog två poliser under söndagsmorgonen lokal tid då de frontalkrockade med varandra. Julie Bridges var på väg att skaffa förnödenheten till ett boende och Joseph Ossman var på väg till sitt arbete på ett fängelse när olyckan inträffade.

Expressen uppger att 27 personer nu mist livet i orkanen Irma. Under söndagen drog orkanens öga in över Florida och det talades om vindhastigheter på 210 kilometer i timmen.

Vid sjutiden på måndagsmorgonen tweetade Floridas guvernör Rick Scott att det fortfarande finns risk för tornados i området och uppmanade folk att vara försiktiga.

Under morgonen nedgraderas situationen på Florida Keys till en varning om tropisk storm.

9:20 PM: The center of Hurricane Irma is just S of Arcadia & continuing to move north. Isolated gusts of 40-50 mph continue across the Keys. pic.twitter.com/QelRIpsX8i

— NWS Key West (@NWSKeyWest) 11 september 2017