Gjorde fyra och knockades

Fotboll Jonatan Eriksson gjorde fyra mål när Laholm krossade Västra Frölunda med 6-0. Tio minuter in på andra halvlek knockades han otäckt medvetslös och fick lämna planen i ambulans. 6-0 stod sig resterande tid ut.

– Det är olyckligt det som händer. Det var inget riktigt tryck i segersången efteråt, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchfakta Div 3 svg, herr

Laholms FK-Västra Frölunda IF 6-0 (5-0)

Mål LFK: Jonatan Eriksson 4, Fredrik Johnsson, Oskar Hemhagen

Domare: Perparim Kyqyku, Halmstad

Jonatan Eriksson hade precis styrt in 6-0 med huvudet till sitt LFK. Inlägget stod Felix Albrektsson för. Minuter senare ligger båda spelarna ner. Knockade. Av varandra.

LFK:arna sprang ihop på en boll och det blev en otäck smäll. Eriksson föll till marken som en klubbad oxe, försökte sätta sig upp men var helt väck.

– Det var väldigt obehagligt. Han gjorde konstiga ljud när han låg där och de som var framme först såg bara vitorna på hans ögon.

– När han kom tillbaka till medvetande hade han problem med minnet till och från. Jag vill inte spekulera för mycket. Men troligtvis kraftig hjärnskakning.

Både Eriksson och Albrektsson klagade på nacksmärtor och även den sistnämnde byttes ut, trots att han klarade sig mer lindrigt undan.

LFK började matchen strålande. Redan efter två minuter nickade Jonatan Eriksson in 1-0 på Fredrik Johnssons hörna. Sedan rullade det på.

Eriksson bjöd igen när han spelade fram Johnsson till 2-0. Eriksson bredsidade in 3-0 på Besfort Shulemajas inspel.

4-0 var en delikatess signerad skyttekungen i division 3. Eriksson snodde bollen från Västra Frölundas försvar och lobbade kulan i nät över gästernas målvakt från 40 meter.

Nu gick allting in. Oskar Hemhagen slog en boll mot mål från sin högerkant. På något sätt studsade kulan på en försvarare och ställde Frölundas målvakt fullständigt, som fick se bollen gå i en båge över honom.

– Vi spelar briljant anfallsspel i första halvlek. Mycket löpningar och bra inspel. Defensivt är vi inte så bra. Vi blir stående för långt bak och kommer inte upp i press. Men det spelade ingen roll tack vare offensiven.

LFK kunde omedelbart utökat till 6-0 efter paus. Men Jonatan Erikssons avslut gick längs med mållinjen. Sexan kom ändå i minut 55 när Albrektssons inlägg styrdes i nät av Eriksson.

– Det blir ett 20 minuters break vid skadan och sedan är det ingen bra match. De kan göra något mål, vi borde gjort något.

– Flera spelare sa att de tyckte att det var svårt att spela efter det som hände. Det var synd. Hade vi kört på hade vi nog kunnat göra tvåsiffrigt i den är matchen.

Västra Frölunda fick lite mer att säga till om på slutet. Men Rasmus Lundgren i LFK:s mål var oerhört stabil matchen igenom och höll tätt.

– Han gör en väldigt bra match och har mer att göra än vad siffrorna vittnar om, berömmer Åberg.

Fredrik Johnsson hade ett par stora chanser att göra mål på slutet. Men LFK-anfallaren fick nöja sig med sitt mål från första halvlek.

– Det blir lite avslaget på slutet och det var inget riktigt tryck i segersången i omklädningsrummet efteråt.

Är LFK ett konstgräslag nu?

– Den här 6-0-segern gör oss inte till ett konstgräslag. Vi har nu vunnit två konstgräsmatcher i seriespel med A-laget på fem år. Fässberg borta för något år sedan och nu mot Västra Frölunda hemma. Bollen rullar lite för snabbt för oss. Vi trivs bättre på naturgräs, slår Åberg fast.

LFK fick ett litet gap ner till Askim i kampen om fjärdeplatsen. Fyra poäng skiljer sedan Askim oväntat förlorat mot Stafsinge.

Johan W Jönsson