De är nominerade till ”Årets profil”

Laholm Den 20 oktober anordnar Offensiva Laholm Guldkvällen på Strandhotellet, men innan dess ska årets pristagare väljas ut.

I kategorin Årets profil är det upp till allmänheten att rösta fram vinnaren och de nominerade är …

På fredagen presenterades de nominerade till att utses till Årets profil.

Utifrån tips från allmänheten och omröstning i Offensiva Laholms styrelse är nu de tre nominerade presenterade.

Jessica Wendel som driver Änglagård give and get, Kristina Sahlberg och Ariel Striim som arrangerar strandteater och andra aktiviteter samt Diana Lavesson och Stefan Ljungqvist som driver Laholms bokhandel.

– Vi tittade på de kandidater vi fått in och de förslag styrelsen kommit med och hade en enkel omröstning, säger Dag Gustavsson, ordförande Offensiva Laholm.

– Vi har tidigare hållit oss till enskilda personer, men ibland krävs det tvåsamhet och det skulle vara synd att skilja dem åt.

Omröstningen sker på webben med start på fredagen (8 september) och är öppen till slutet av månaden.

– Tidigare har det varit vi som har beslutat vem som vinner, men nu blir det en väldigt mycket större spridning, säger Dag Gustavsson.

Jessica Wendel är stolt och hedrad över nomineringen.

– Det känns lite konstigt att vara med i ett sådant här sammanhang, men jag hoppas att det jag gör ska ge ringar på vattnet.

Trots mediokert väder är Kristina Sahlberg och Ariel Striim nöjda med sommaren.

– Vi har kämpat på här. Det är roligt att få bekräftelse, säger Kristina som undrar vad som väntar nästa år.

– Det är en utmaning att få liv här på vår strand.

Diana Lavesson och Stefan Ljungqvist går efter en fullspäckad sommar nu också in i en höst med författarkvällar och boksläpp.

– Vi tänkte pausa lite i höst, men så blev det ju inte. Det är roligt att folk uppskattar det vi gör och man får hemskt gärna rösta på oss, det är helt okej, säger Diana med ett skratt.

– Det känns hedrande att de har suttit och funderat på detta och att det då är vi som blir nominerade.