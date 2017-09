Kjell Andréasson var en visionär

Tio dagar före sin 90-årsdag har köpman Kjell Andréasson, Laholm avlidit. Ett långt och händelserikt liv har nått sitt slut. Mot slutet var den fysiska hälsan skral, men huvudet var skarpt, blicken klar och planerna för 90-årsdagen långt framskridna.

”All vår början bliver svår, bättre går det år från år”, stod det i läseböckerna förr. Det stämmer särdeles väl in på Kjell Andréasson, som föddes på Malmö Allmänna BB den 21 augusti 1927. Hans mor Karin Svensson var stenhuggardotter och kom som 20-åring till Laholm från Bohus-Malmön. Där mötte hon Gösta Andréasson från Kövlinge söder om Laholm.

De ekonomiska förutsättningarna var mycket små och Karin tog en plats som hushållerska i Malmö. Här föddes Kjell, och mor och son togs under en period om hand på ”hemmet för nödställda, ogifta mödrar” i Fosie, innan paret kunde förenas igen i Laholm.

Ett idogt sparande gav dem till slut möjlighet att 1934 köpa en bostad på Altonavägen. Men huset brann ner till grunden fyra år senare, dagen innan julafton, berättar Kjells son Per Andréasson.

– Det var givetvis en katastrof; det var redan mycket knapert och när de väl köpt eget brann det ner. Men ingen skadade sig och min farfar Gösta byggde efter några år ett nytt hus, säger han.

Under första skolåret tyckte lärarinnan att Kjell Andréasson såg lite klen ut och han fick därför gå till mejeributiken på Stortorget och köpa mjölk och bulle en gång om dagen på hennes bekostnad, hela första läsåret.

Men det var inget fel på hans ork.

– När skolbarnen skulle visa sin simkunnighet simmade far tvärs över Glänninge sjö och tillbaka. Det var inget populärt upptåg, men han hade ju växt upp vid Glänninge och lärt sig simma tidigt, säger Per Andréasson och skrattar.

Kjell Andréassons skolgång blev endast sjuårig. Det saknades pengar till vidare utbildning, men han var nog rätt nöjd med det, tror sönerna. Men i skolan lades grunden till ett livslångt intresse för böcker och skolbibliotikarien lade alltid undan de nya böckerna till den läshungrige eleven.

Bland fritidsintressena i ungdomen fanns schack, som utvecklades till en stor och mångårig passion. Andréasson var även en hängiven filatelist och en tid var han sekreterare i Laholms Filatelistförening. Fotbollen var också en viktig del av fritiden. Framgångarna som spelare uteblev men engagemanget var genuint, både som ungdomsledare i Altona IK och senare som ordförande i Laholms FK. Kjell Andréasson var även en framgångsrik förbundsdomare i fotboll åren 1950-1967 och dömde upp till division III.

– Eftersom far hade pondus, spelförståelse och förmåga att fatta snabba beslut blev han en mycket omtyckt och framgångsrik rättskipare på planen, säger Lennart Andréasson.

År 1941 blev Kjell Andréassons farbror, Torsten Andréasson, inkallad. Denne var lantbrevbärare och överlät sin 22 kilometer långa postrunda, Laholm-Snapparp, till brorsonen. I Gamla Laholms årsbok 2001 berättade Kjell Andréasson själv om sina vedermödor på cykeln samt att han på grund av sin låga ålder behövde dispens av postmästaren i Laholm.

Sin första affärsanställning fick Andréasson hos Elmer Johnsson vid gamla vägporten i Laholm och 1942 anställdes han som handelsbiträde i Gösta Johnssons speceriaffär på Värnen. Hans livslånga vana att nästan alltid bära skjorta och slips grundlades här.

Kjell Andréassons blivande hustru, Maja Cronqvist från Kåphult, Knäred, jobbade som barnflicka hos tandläkare Carl Christensson. De gifte sig midsommarafton 1948 och fick samma år en dotter, Ingrid. Familjen utökades med sönerna Evert, 1949, Lennart, 1950, Anders, 1957 och Per, 1971. För att få in mer pengar till familjen skaffade Andréasson sig allahanda sidosysselsättningar såsom biografvaktmästare på Centrumbiografen (numera Bio Maxim), försäljare av livförsäkringar, bingoutropare och arrangör av pokerhjulet på dansbanorna i trakten.

Efter 20 år som handelsbiträde och med en stor familj att försörja började tankar om att kunna staka ut sin egen framtid att födas hos Kjell Andréasson.

– 1962 tog far det stora steget och sa upp sin anställning hos Gösta Johnsson och var 1962-64 föreståndare vid Östra Bryggeriets filial i Laholm, men han hade ju handeln i blodet och sökte jobbet som Konsumföreståndare i Laholm. Jag tror det var när han fick beskedet att tjänsten var tillsatt med annan sökande som han bestämde sig för att öppna eget, menar Anders Andréasson, och därefter började en ny epok i familjens liv.

1964 fick Kjell Andréasson chansen att ta över ”Billiga Svenssons” butik i hörnan Östertullsgatan/Trädgårdsgatan. Den moderna och snabbköpsbetonade ICA-affären fick namnet Kjells Livs och öppnade den 24 augusti 1964. Butiken köptes för 5000 kr och pengarna fick han bland annat genom att tömma barnens sparbanksböcker.

– Ja, jag blev av med 700 kronor. Men vi fick tillbaka pengarna efter några år, säger sonen Lennart Andréasson.

Kjells Livs fick omgående en bra skjuts i försäljningen och man blev ganska snart trångbodda. Verksamheten flyttade över till Stortorget, till den lokal där Apotek Hjärtat idag huserar. Här öppnades 1967 Torghallen som man i familjen brukar benämna ”Gamla Torghallen”. Torghallen blev ganska snabbt Laholms största livsmedelsbutik och Kjell Andréasson utökade med köpet av butikerna Beives Eftr. och Parad som raskt döptes om till Rapid och kort därefter 1972 slogs butikerna samman och blev en ny stor livsmedelsbutik ”Nya Torghallen” på platsen där den ligger idag. Sonen Evert var butikschef, Lennart började jobba där 1974 och Anders 1975. Jämfört med 55 kvadratmeter stora Kjells Livs var Torghallen ett vidsträckt hav med sina 1185 kvadratmeter totalyta.

Sönerna beskriver sin far som orädd och snabb. Han var inte detaljernas man, men han såg alltid möjligheter och vägen framåt, menar de:

– Hans signum var snabba beslut som ändå alltid var väl genomtänkta; han visste när han skulle slå till. Men detaljer som att göra mjölkbeställningen var inte hans starka sida.

– Jag kallades ”spring-och låna” eftersom mjölken ibland tog slut framåt lunch och jag fick springa till de andra affärerna i stan och skaffa mer, säger Lennart Andréasson med ett leende.

Kjell Andréasson glömde aldrig sitt ursprung. Han engagerade sig i handelsanställdas förbund och blev kassör i Laholms Arbetarekommun i slutet av 1950-talet.

– Han var alltid en stor humanist med ett stort hjärta för människor som behövde hjälp, och avskydde när någon blev orättvist behandlad, säger sönerna.

Kjell Andréasson blev så småningom arbetarekommunens ordförande, ledamot av partidistriktets styrelse i Halland samt under sex års tid ledamot i Länsstyrelsens verkställande styrelse. I dåvarande Laholms Stad var han vice ordförande i Kommunfullmäktige under många år. Efter kommunsammanslagningen blev han ledamot av kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott.

Kjell Andréasson hade ett stort engagemang för att skapa arbetstillfällen och genom sitt ordförandeskap i stiftelsen Hantverks- och Industrilokaler var han med och byggde Laholms Gummifabrik, Micor samt Halleplast där han även var styrelseledamot. I Laholmsföretaget Lagab var han styrelseordförande sedan starten 1970. I Laholms Sparbank kom han in som huvudman, styrelseledamot 1969 och styrelseordförande från 1972. Inom ICA-rörelsen hade Andréasson även ett flertal förtroendeuppdrag. Han var revisor i ICA Eol Göteborg, ordförande i ICA Eols sektionsstyrelse Helsingborg samt styrelseledamot i AB Köpmannatjänst i Västerås.

– Far hade väldigt många engagemang under den här perioden och drev igenom många av sina visioner säger Anders Andréasson. En som ännu inte blivit verklighet, men som han fortsatt varit mycket engagerad i och brunnit för var att låta Laholm växa samman med Mellbystrand ochkusten. Han hade varit starkt drivande i första steget med planeringen och tillkomsten av Laholms största bostadsområde Blåkulla.

I slutet av 1970-talet blev den vidare butiksexpansionen kontroversiell både inom handel och politik i Laholm: Kjell Andréasson ville bygga en större varuhall vid Mellbyrampen utmed E6:an. Han trodde på konceptet, och menade att det bland annat skulle innebära många nya arbetstillfällen. Skeptikerna var emellertid många, protesterna stundom högljudda och tvivlarna såg den som ett hot mot hela Sydhallands köpenskap. Opinionen var stark och under lång tid stod Kjell Andréasson ensam tillsammans med sin familj med tron på etableringen. Varuhallen blev verklighet, men Andréasson lämnade sina politiska uppdrag 1978 i samband med uppståndelsen. Året därpå, den 5 april 1979, öppnade Maxi i Mellbystrand som den största ICA-enheten i Halland. Den har sedan dess fått mer än 80 efterföljare med samma namn i landet. Namnet värktes för övrigt fram vid köksbordet hemma hos familjen Andréasson.

– Vi letade länge i en synonym-ordbok, som förresten fortfarande står i bokhyllan, och provade många förslag innan vi fastnade för Maxi. Det lät stort och bra, säger sönerna.

När Kjell Andréasson var i 60-årsåldern lämnade han över sina företag till nästa generation. Han engagerade sig i Rotary och återupptog sin passion för schack i Harplinge schackklubb. Intresset för affärerna falnade aldrig – Andréasson höll under hela pensionärstiden ett vakande öga på prisutveckling och konkurrenter och kunde ofta kommentera olika reklamblad. Engagemanget för Maxi fanns kvar ända in i det sista. ”Har vi sålt bra idag, pågar?” var en fråga som alltid hängde i luften.

Att Kjell Andréasson lyckades med sitt egenföretagande berodde till stor del på att han var visionär och stark i sin övertygelse, tror Per Andréasson.

– Ville han genomföra något, var det lutning framåt och snabba beslut. Men han var också genuint intresserad av andra människor, och hade alltid något att säga till alla.

Kjell Andréasson blev änkeman 2015. Han sörjes närmast av dottern Ingrid, Gent, Belgien, svärdottern Britt-Marie (änka efter Evert), Laholm, sönerna Lennart, Mellbystrand, Anders, Mellby, och Per, Svedala, samt brodern Carl-Göran, Laholm, samt­liga med familjer.