Tappad poäng kan kosta uppflyttning

LAHOLM Fyra omgångar återstår av södersjuan, men de tre topplagen har bara tre matcher kvar vardera. Tre lag som alla haft som uttalat mål att ta klivet upp från sjuan.

LT-sporten tog tränarna på pulsen inför den högdramatiska avslutningen.

Efter i kväll kan, och bör, Sperlingsholms IF ha gått upp i serieledning av division 7 södra. Det är i så fall första gången för den här säsongen som de helsvarta toppar tabellen. Detta efter att ha inlett med att stå över första omgången, förlora mot Laholms FK Akademi i andra, och sedan hänga på LFK och Skottorp i toppen.

– Vi visste att Laholm skulle vara tuffa, och när vi åkte på förlusten mot dem så saknade vi ett par spelare. Så vi kände ändå att vi skulle kunna vara med. Och rätt snart utkristalliserade det ju sig att det var vi tre, säger Sperlingsholms tränare Heléne Fallhage.

Laget trillade under 2015 ur sexan, och tvingades i fjol spela i norrsjuan med långa resor till länets nordligaste utkanter.

– Målet inför den här säsongen var att gå upp. Vi känner till akademilagen och vet att de kan bolla med sina spelare och därmed bli starkare. Men i övrigt hade åtminstone jag dålig koll på Laholmslagen, säger Fallhage som på förhand trodde att Unnaryd skulle vara med och hugga om en uppflyttning.

Motsatt läge rådde söder om kommungränsen. Skottorp trodde på sig själva och Laholm, Laholm på sig själva och Skottorp.

– Vi visste inte så mycket om Sperlingsholm. Jag hade hört att Örnia och Skuggan var bra och hade förstärkt, säger Skottorps Mikael Gustafsson.

Peter Åberg i Laholm hade inte räknat med att någon annan än Skottorp skulle hänga med i toppen.

– Med handen på hjärtat trodde jag att uppflyttningen skulle vara klar redan. I och med att det är så många matcher trodde jag att vi skulle ha åtta, nio poäng ner till strecket när transferfönstret stängde, säger han.

Skottorp var laget som gick starkast under våren. Bortsett från ett kryss borta mo Ysby var det idel segrar. Inte förrän när man ställdes mot Laholm och Sperlingsholm i dubbelmöten blev det till slut två förluster.

Under hösten har spelet inte klaffat längre, men poängen har ändå rullat in.

– Vi har tvingats kämpa mer för poängen och målen, men visat hög moral. Se bara på Örnia borta där vi får ett rött kort och spelar med en man mindre i hela andra halvlek. Ändå vinner vi den med 3-0, säger Gustafsson.

Skottorp mötte Halmstad Inter och Roj Ava mitt i serien och öste där in mål. Det målmässiga försprånget har dock ätits upp av Sperlingsholm som bara på de två senaste matcherna vunnit med totalt 33-0.

– Det har gått bättre än förväntat för oss i höst. När den började låg vi drygt knappt 40 mål efter Skottorp i tabellen. Nu är vi 22 före, konstaterar Fallhage.

Precis som Sperlingsholm har Laholm presterat bättre under hösten än under våren.

– Det tog ett tag för de yngre spelarna som fått känna på division 2-spel att acceptera att de måste kriga på i sjuan. Det märktes inte på träningarna, men under matcherna fanns det ingen riktig tändning. Men det har blivit mycket bättre i höst, säger Åberg.

Alla lagen har två svårare motståndare och en lättare kvar. Åtminstone på pappret.

Laholm söker först och främst revansch för 0-1-förlusten borta mot Unnaryd när skogslaget kommer till Glänninge i helgen. Men tankarna är ändå redan framme vid seriefinalen två veckor senare.

– Oavsett hur det går mot Unnaryd så blir det en avgörande match mot Sperlingsholm. Den kommer att bli en rysare, säger Åberg som ringde samman truppen för den matchen redan i slutet på augusti,

– Det hade med transferfönstret att göra. Nu har vi fått tillbaka både Anton Gunnarsson och Anton Efraimsson, och Micke Fransson som skadade sig på försäsongen är redo för spel mot Sperlingsholm.

Därefter har LFK ”bara” Knäred kvar.

– Inget ont om Knäred, men den hemmamatchen ska vi bara vinna, fastslår Åberg.

Sperlingsholm har efter kvällens match mot Roj Ava den svåra bortamatchen mot Unnaryd, innan man avslutar säsongen hemma mot Laholm.

– Det stora fokuset är mot Laholm. Det är seriefinalen och det är den matchen vi jobbar mot. Men samtidigt måste vi ta en match i taget, säger Fallhage.

Skottorp ligger sist av de tre lagen. Eftersom man står över i helgen kan man halka efter rent poängmässigt. Då gäller det att inte stressas av läget under de sista matcherna. Varken Skuggan borta eller Ysby hemma är lätta matcher. Lagen ligger trots allt femma och fyra i tabellen.

– Ser man till poäng och tabelläge är det enkla matcher, men sådan är inte verkligheten. Skuggan har några bra spelare, och Ysby är ett svårt lag att spela mot, säger Gustafsson.

Walldia borta i sista matchen kan också bli mer spännande än tabellen påstår. Gustafsson gick från Walldia till Skottorp inför säsongen, och fick med sig fyra tongivande spelare.

– Om vi vinner de två första matcherna så har vi ett resultat att spela på mot Walldia. Men man kan tänka sig att de är väldigt sugna på att slå oss i det avslutande derbyt på Wallevi, säger Gustafsson.