Körde in i betongbrunn – smet

Våxtorp

Under natten till fredag körde en bilist av vägen på riksväg 24 utanför Våxtorp och kraschade in i en betongbrunn med bil och släp.

Föraren hade en stund tidigare kört om en annan medtrafikant och när denne kom till olycksplatsen befann sig föraren utanför ekipaget, till synes helt oskadd.

– Vittnet pratade med mannen och åkte sen därifrån, säger polisinspektör Jan Jönsson och berättar att när polisen kom till platsen strax därefter var föraren försvunnen.

Föraren är nu misstänkt för smitning från trafikolycka. I kölvattnet till olyckan har polisen även fått in en anmälan om egenmäktigt förfarande. Bakom anmälan står ägaren till marken där olyckan inträffade.

– Det kan vara ett sätt för att få Kronofogden att ombesörja att bil och släp tas om hand om inte ägaren själv hämtar fordonen, säger Jan Jönsson.