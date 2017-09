”Zache” guldmakare för Halmstads FFA

Uddevalla Zacharias Nilsson, som nyligen var på landslagssamling för det ”okända landslaget” för fotbollsspelare med funktionsnedsättning, var i helgen i Uddevalla med sitt HBK. ”Zache” gjorde succé med sex mål och HBK vann turneringen.

– De sopade mattan med alla andra lag och förlorade inte en match, säger pappa Markus Nilsson.

Halmstad har det tungt i Allsvenskan med representationslaget men föreningens fotboll för alla-verksamhet går som vanligt bra.

Klubben har D-lag, C-lag, B-lag och A-lag. HBK:s A-lag är ett av Sveriges absolut bästa lag med spelare för funktionsnedsättning.

Zacharias Nilsson från Vallberga, som normalt spelar i Kornhult/Hishult FF:s B-lag, ingår i HBK:s A-lag.

HBK dominerade i Uddevalla Open. A-laget vann turneringen före sitt eget B-lag.

– Alla mötte alla men man mötte inte lag från sin egen förening, berättar Zache.

I den inledande matchen mot välkända Grunden BoIS vann HBK A med 3-0. Zache krutade in två av målen. Mot IK Karlstad vann HBK med 5-2 och Zache satte på nytt två baljor.

Även mot IF Fässberg och Husqvarna IK blev det segrar. Totalt gjorde Zache sex av HBK:s mål och var högst delaktig i guldmedaljen.

– Vi spelade fin fotboll och hade ett bra passningsspel i alla matcher. Jag är väldigt nöjd med min egen insats, säger Zache.

Det var en skön känsla att ta emot guldmedaljen.

– Det var väldigt härligt att få guldet runt halsen. Jag trodde att Grunden BoIS skulle vinna men vi var lite bättre an dem den här gången, avslutar Zacharias Nilsson.