Misshandlades grovt på väg hem från jobb

Vallberga En man i 55-årsåldern misshandlades grovt med slag och sparkar i centrala Vallberga under natten till tisdag.

Upprinnelsen till överfallet var, enligt polisen, att offret blinkat med helljuset när han blev vårdslöst omkörd.

En brutal misshandel utspelade sig i Vallberga runt 03-tiden under natten till tisdag. Offret, en man i 55-årsåldern, hade slutat sitt arbete och var på väg hem i sin bil när han blev omkörd av en bilist i hög hastighet.

– Målsägaren upplevde att föraren i den förbipasserande bilen körde vårdslöst och markerade detta genom att blinka med helljuset, säger polisinspektör Jan Jönsson på laholmspolisen och berättar att den vårdslösa omkörningen ska ha ägt rum någonstans utmed länsväg 585 mellan Laholm och Vallberga.

Vad som hände därefter och fram tills dess att den grova misshandeln inleddes vet polisen inte ännu.

Enligt laholmspolisen så stannade den 55-årige mannen i korsningen, mitt i samhället, Skottorpsvägen/Ränneslövsvägen.

– Målsägaren klev ur bilen och ska genast ha blivit attackerad av passageraren i den bil som kört vårdslöst, säger Jan Jönsson.

Polisen berättar att 55-åringen fick motta ett knytnävsslag i ansiktet och alldeles strax därefter ska föraren, som kom tillrusande, ha slängt ner 55-åringen på marken.

– De två misstänkta gärningsmännen ska ha delat ut ett okänt antal sparkar mot mannen som träffade över hela kroppen, berättar Jan Jönsson.

Enligt polisens händelserapport ska passageraren därefter ha hämtat en större sten. Med bara en motståndare emot sig ska 55-åringen då ha börjat försvara sig.

– Han lyckades resa sig upp och träffade förarens ben med en spark, säger Jan Jönsson och berättar att det numerära överläget därmed var brutet och föraren och passageraren avbröt misshandeln och flydde iväg i deras bil.

Den 55-årige mannen ska ha blivit rejält mörbultad med blodvite som följd. Polisen uppger att mannen uppvisade skador, blodvite och svullnad i ansiktet. Även ben, knän och en handled var ordentligt svullna.

Om de misstänkta gärningsmännen är identifierade är okänt men polisen hade under tisdagseftermiddagen inte gripit några personer. Huruvida det finns någon koppling mellan gärningsmän och offer är även det oklart.

– Målsägaren kommer att läkarundersökas under eftermiddagen och vi kommer under dagen och kvällen hålla ett antal förhör, säger Jens Christensen, kommissarie på Krim-jouren, som utreder fallet.