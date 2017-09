FOTBOLL Söndagens förlust hemma mot IS Halmia Adacemy innebar att Kornhult/Hishult nu även spelat bort sina teoretiska chanser att rädda kontraktet.

Samma dag blev det klart att Johan Nilsson fortsätter som spelande tränare också över 2018.

Degraderingen till trots vill Kornhult/Hishult fortsatt ha Johan Nilsson vid rodret också nästa år.

– Vi tycker att han är den bästa lösningen för K/HFF. Det har varit ett tungt år, med en hel del skador som gjort året jobbigt. Ett bättre sätt att visa att vi tror på Johan än att förlänga när vi ramlar ner finns inte, säger ordförande Pauline Ljungqvist.

Den spelande tränaren fick i vanlig ordning ett bud från Markarydshållet att ta ställning till.

– De har varit på mig sedan jag lämnade dem. Men Kornhult var ändå huvudalternativet för mig, säger han.

Under Nilssons ledning kan man nu ta nya tag i sexan, och samtidigt försöka spela in ett yngre garde.

– Vi har kunnat testa lite yngre spelare under de senaste omgångarna också. Det har ju varit mer eller mindre klart att vi skulle åka ner. Det kommer ett gäng 17-18-åringar och det är dags för dem att ta steget in i A-lagsfotbollen, säger Nilsson.

Med lite mer flyt och lite färre skador under året tror han att man hade kunnat hålla sig kvar.

– På pappret hade vi ett lag till det. Men både Samuel (Markow) och Anton (Cronqvist) försvann tidigt. Det är tungt att tappa en sådan centrallinje.

– Efter uppehållet gör vi tre jättematcher. Men första borta förlorar vi mot tabelltvåan med 3-4, och i första hemma äger vi matchen i 30 minuter men får inte in bollen. Och mot Halmia nu i söndags har vi två, tre riktigt bra chanser första halvtimmen, men utan att få in bollen. Sedan har de ett skott som styr på någon och blir 0-1 i minut 44. Det blir tungt mentalt när det går emot så hela tiden, säger Nilsson.