Larsson tvåa i det tuffaste långloppet

Varberg Nellie Larsson slutade tvåa på Bockstensturen i Varberg. Loppet är det längsta och tuffaste i Sverige.

– Åtminstone av de jag känner till. Det var första gången jag cyklade det. Jag är nöjd med min insats men nästa gång ska jag lita på min intuition, säger Larsson.

Bockstensturen är det längsta loppet i långloppscupen. 100 kilometer och drygt 1200 höjdmeter innebär en rejäl utmaning för cyklisterna.

– De flesta loppen är över tre timmar. Här cyklade man i fyra. Det blir lite speciellt. Man får disponera krafterna. Det var nervöst inför start men också väldigt spännande, säger Larsson.

Hon tog följe med formstarka hemmacyklisten Åsa Erlandsson. Efter 15 kilometer fick de båda en liten lucka till övriga. Efter 30 kilometers cykling fick Larsson släppa Erlandsson.

– Det är sådant som händer. Hon fick en liten lucka. Men jag kände mig stark och trampade på. Jag har inte haft en så bra känsla i kroppen på länge.

– Efter en stund började jag se Åsa i de långa backarna. Det gav mig energi. Det blev en ganska lång men kontrollerad jakt i 40 kilometer.

Efter sju mils cykling gick Nellie ikapp Erlandsson.

– Det är lite lurigt eftersom att man vill ha krafter kvar under hela loppet men efter 60 kilometer kände jag att det var dags att börja trycka på. Jag borde kört på och gjort en ordentlig attack när jag kom ikapp eftersom att jag kom med högre fart bakifrån.

– Men modet svek mig och vi gick halvhårt tillsammans istället. Mot slutet fick hon ett par meter på de slingriga stigarna och tog sin chans. Nästa gång ska jag lita på min intuition.

Larssons målsättning med loppet var pallplats samt att vara med och slåss om förstaplatsen.

– Båda målen infriades och det är jag nöjd med. Det är ändå mest glädje jag tar med mig från insatsen. Men jag är lite besviken över att jag inte riktigt vågade lita på mig själv.

– Erfarenheten var väldigt värdefull för mig. Det var första Bockstensturen – det längsta och tuffaste loppet i Sverige. Dessutom kändes kroppen riktigt bra. Det har varit som en broms inom mig under hela säsongen. Men nu var den borta.

Nästa uppdrag blir ett etapplopp i Israel under nästa vecka.

– Då kör jag i lag tillsammans med just Åsa Erlandsson. Loppet är över tre dagar. Det ska bli riktigt skoj, avslutar Nellie Larsson.