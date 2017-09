Får svårt att nå uppflyttning

HASSLÖV Det blev uddamålsseger på bortaplan när Våxtorp/HaSko mötte Stafsinge tidigare i år. Men hemma på Hasslövs IP hade man inte tillräckligt att sätta emot.

– Stafsinge har höjt sig jämfört med i våras. De var snabbare nu, säger Jessica Andersson, tränare i Våxtorp/HaSko.

En seger hemma i Hasslöv, och Våxtorp/HaSko hade i allra högsta grad blandat sig i kampen om de två uppflyttningsplatserna. Men med söndagens 1-4-resultat blir det nu betydligt svårare att knipa ett avancemang.

Det var hemmalaget som tog ledningen, och som så många gånger förr var Erica Johansson den som hittade nät. Men glädjen från den nionde minuten blev kortvarig.

– Redan i anfallet efter så kvitterar Stafsinge. Men första halvlek är ändå rätt jämn, säger Andersson.

Gästerna tog sedan ledningen efter en halvtimmes spel. Men det var först i andra halvlek som man stängde tillställningen.

Redan två minuter efter pausen kom 1-3, efter en bollmiss i hemmaförsvaret. Genom hela andra halvlek höll sedan gästerna dirigentpinnen i ett järngrepp.

– Det är egentligen inte så mycket att säga om det. Stafsinge är bättre än oss. Och vi blir stressade av att de är snabbare, säger Andersson.

Att hon tvingades klara sig utan mittfältsgeneralen Sanna Nilsson till matchen gjorde knappast saken bättre. Nilsson fick ont i ryggen under slutskedet av derbyt mot VGLT och var inte kurant.

– Med den rutin Sanna har så sprider hon ett lugn på mitten. Det hade vi behövt i dag, säger Andersson.

Hemmalaget hade en vass chans efter paus, men Linn Niska Gustavsson, stressad av tre framstormande Stafsingeförsvarare, fick inte till något bra avslut på sitt egenskapade friläge, utan fick se bollen rulla in i famnen på målvakten.

Rullgardinen drogs i stället ner definitivt då gästerna sköt 1-4 från straffområdeslinjen med kvarten kvar. Bollen tog i Jana Jönssons högra stolpe, for bakom ryggen på henne, och landade i nätet strax bakom andra stolpen.

Med tre matcher kvar på spelschemat (Våxtorp/HaSko står över en omgång) ser det nu tufft ut när det gäller att nå en av de två främsta platserna i tabellen.

– Vi kan inte göra annat än att ta nya tag, och försöka göra vad vi själva kan. Sedan får vi hoppas på de andra lagen också. Stafsinge ska både möta Lilla Träslöv (serieledaren) och KS Dam (2-2 i våras) innan serien är slut, säger Andersson.

Våxtorp/HaSko har dock en match mer spelad än såväl serieledande Lilla Träslöv som tvåan Stafsinge, så avståndet kan i realiteten vara åtta och sju poäng, jämte 40 mål, upp till uppflyttningsplatserna.

Mål VHS: Erica Johansson

Domare: Ivan Contos, Halmstad