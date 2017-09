De hittar nya vägar för avhoppare från skolan

Laholm I Laholm finns för närvarande 35 personer som antingen hoppat av gymnasiet eller som aldrig påbörjat en gymnasieutbildning, så kallade dropouts.

Men hela 80 procent av dem har fått jobb, praktik eller börjat studera.

Höstterminen har börjat och för de allra flesta ungdomar har också skolan börjat. Men varje år är det ett antal ungdomar som avbryter sina studier, eller som aldrig påbörjar en gymnasieutbildning.

– Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men att ha en gymnasieexamen är viktigt. Både för att få ett arbete, och för att kunna söka till andra utbildningar. Men alla trivs inte på det program de valt, och alla hittar inte rätt på en gång, säger Jenny Kolnig som är chef för arbetsmarknadsenheten på Laholms kommun.

Sedan 2016 har kommunerna ett ansvar för alla ungdomar mellan 16-20 år, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret – KAA. I korthet innebär det att kommunen är skyldig att söka upp, och erbjuda någon form av sysselsättning till alla i åldersgruppen som inte går en gymnasieutbildning.

– I Laholms kommun har JobbLaholm arbetat på ett liknande sätt sedan 2011. Vi var även med i Skolverkets utredning där man drog upp riktlinjerna för arbetet med KAA, säger Jenny Kolnig.

Helen Olander är KAA-ansvarig på Laholms kommun. Via olika folkbokföringsregister letar hon upp ungdomar som är bosatta i kommunen, och som inte är inskrivna på någon gymnasieutbildning.

– Jag kontaktar alla var tredje månad. Antingen via telefon eller brev, och är det någon som är riktigt svår att få tag på så åker vi hem till personen. Är inte ungdomarna hemma så brukar vi få tag på någon förälder, säger Helene Olander och fortsätter:

– Det är aldrig någon som tvingas in i en sysselsättning. Istället handlar det om att vi kan presentera den hjälp som finns. Alltifrån studievägledning och anpassad skolgång till praktik eller hjälp med att söka jobb. Många vet inte vad som finns eller vilka rättigheter de har.

För de allra flesta löser det sig ganska snabbt. Ofta är det inte så stora förändringar som behövs.

– Ibland kan det vara så enkelt som att de får göra studiebesök på en arbetsplats, om de är nyfikna på ett särskilt yrke. Det kan ge motivation till att börja en utbildning eller praktik, säger Helen Olander.

Just nu har hela 80 procent i den grupp som benämns drop-outs lyckats få jobb, praktik eller börjat studera.

– Att det är högkonjunktur gör det naturligtvis lite enklare för oss. Flera av ungdomarna har fixat jobb själva. Men det är också resultat av en bra samverkan mellan företagen, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och vår enhet. Ungdomsarbetslösheten i Laholm är nu 7,9 procent, jämfört med 2010 då siffran var 19 procent, säger Jenny Kolnig.

Några få personer har helt tackat nej till hjälp. Anledningen kan vara allt ifrån en planerad resa till psykisk ohälsa. Men Helene Olander fortsätter att kontakta dem var tredje månad.

– Ofta har det ändå såtts något litet frö. I princip alla ungdomar vill något med sitt liv, även om de ofta säger att de ”inte pallar” just nu, säger Helen Olander.