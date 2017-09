Slagrutan till heders igen

Laholm Det långvariga bevattningsförbudet har gjort att många vill gräva en egen brunn för att kunna vattna i trädgården.

Därmed har också gammeldags slagruteteknik blivit aktuell igen.

Olssons åkeri i Skottorp har fått många samtal från människor som vill borra eller gräva en egen brunn på sin tomt. Anledningen är det långvariga bevattningsförbudet.

– 90 procent av alla som hör av sig vill kunna vattna i trädgården eller fylla poolen. Vi använder oss lite grand av slagruta, och det fungerar till viss del. Men det handlar också om marktypen, att gräva efter vatten i lera går inte till exempel, säger Hasse Olsson.

Den bästa tiden för att mäta ut vatten är under en riktigt torr sommar, när grundvattnet är lågt. Då finns chansen att hitta en rik åder där vattnet inte kommer att sina.

Tommy Lindberg i Våxtorp har hjälpt flera personer att hitta lämpliga platser för att gräva brunnar.

Han började själv efter att han fick problem med vattentillgången på sin gård.

– Jag behövde gräva en ny brunn, och fick då hjälp av en person som kunde använda slagruta. Då provade jag också, och upptäckte att jag fick fram i stort sett samma platser, säger han.

Sedan dess har Tommy Lindberg kunnat ta ut vatten på flera platser. Han har uppskattat både plats och djup, och när man har grävt har vattnet funnits just där.

Den grundaste plats han har hittat vatten på låg på 2,5 meters djup, medan de fick gräva ner till 13 meter på en annan plats.

– Jag gör det för att hjälpa folk jag känner, det är ingenting jag har marknadsfört eller tar betalt för.

Kanske är det en förmåga som finns i släkten? Tommy Lindbergs farfar, Helmer Lindberg, och en granne till honom, Ernst Lundqvist, grävde under många års tid brunnar i Våxtorpstrakten.

Tommy Lindberg har sparat en artikel som beskriver deras arbete. Att gräva brunn förr var både tungt och farligt många gånger, och Helmer Lindberg omkom tragiskt under sitt arbete i en olycka 1962.

– På den tiden fanns det varken skyddshjälmar eller annat. De använde bland annat en trebent ställning som kallades ”jätten” och gamla mjölkkannor för att hissa upp sten och grus. Med tanke på det grävde man inte på måfå, utan det var viktigt att ha en person som kunde använda slagruta, säger Tommy Lindberg.

Enligt Tommy Lindbergs erfarenhet finns det ofta tre vattenådror som ligger med ungefär tio meters mellanrum.

– Däremellan kan det vara flera hundra meter mellan bra ådror. För den som har djur är det också viktigt att det finns ett stort tillflöde eller att man kan magasinera vattnet. Kor dricker ofta samtidigt, och då kan det gå åt väldigt mycket vatten under en kort tid. Sedan gäller det också att vattnet är av bra kvalitet. Det kan jag inte garantera utan det får man kontrollera på annat sätt, säger Tommy Lindberg.

Även många personer som jobbar med grävarbeten använder slagruta. Bo Bertilsson på Bondåkra maskinstation är en av dem. Han tar dock inte ut vatten, men använder koppartrådar för att känna av var det finns vattenledningar.

– Det stämmer naturligtvis inte alltid, men väldigt ofta. Det är dessutom en enkel och billig metod att använda, egentligen finns det ingen bättre idag, säger han.