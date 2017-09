Vill satsa på Halmstad C

Halmstad Trafikverket vill satsa 330 miljoner kronor på att bygga om Halmstads centralstation.

Går förslaget i lås öppnas stora möjligheter att erbjuda persontrafik på Markarydsbanan.

Ett försiktigt jubel kunde säkert höras bland styrande kommun- och regionpolitiker i Laholm och Halmstad i går.

I går lämnade Trafikverket över sitt förslag om nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

I förslaget ingår satsningar på både Halmstad C och den för tågpendlare söderut så viktiga sträckan med dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg C (Knutpunkten)

– Jag skulle säga att Halland tog hem jackpot i det här förslaget, säger Dag Hultefors (M), ordförande i Region Hallands tillväxtutskott och nämner även satsningen på Varbergstunneln.

Förslaget, som definitivt kommer att klubbas av regeringen under våren 2018, innebär att anhängarna till persontrafik på Markarydsbanan kan ha en positiv framtidstro.

– Jag tycker att man kan börja jubla i Laholm, Veinge och Knäred. Hade det inte blivit en ombyggnad av Halmstad C hade vi fått tänka om, men nu ser det väldigt bra ut, säger Dag Hultefors.

Hultefors berättar att förhandlingarna med Trafikverket om Halmstad C varit positiva men ändå fanns det en viss osäkerhet.

– Jag hade gott hopp men det är stor konkurrens om infrastruktursatsningarna. Men det känns som att vi fått Trafikverket att förstå att ombyggnaden av Halmstad C inte bara är viktig för Halmstad utan att Halmstad blir en viktig nod i hela det västsvenska transportsystemet, säger Dag Hultefors

Kostnadsförslaget ligger på 329,7 miljoner kronor och det ”femte spåret” beräknas vara klart 2021.

Även för tågpendlare söderut på Västkustbanan är Trafikverkets besked positivt. Mellan Maria station och Helsingborg C vill man bygga en tunnel som sträcker sig från Romares väg intill Knutpunkten.

Kostnaden beräknas till 3,6 miljarder kronor.

Centerpartiets kommunråd Erling Cronqvist fick beskedet av LT och är väldigt positiv till båda satsningarna – särskilt beskedet om Markarydsbanan.

– Det är jättepositivt och skapar förutsättningar för persontrafik. Det har oerhört stor betydelse eftersom kommunen nu gör satsningar i både Veinge och Knäred.