Dyrt slå på boll på stranden

Syrtseva och Moiseeva höjer armarna i skyn och tar emot publikens jubel under turneringen i Mellbystrand.

Laholm Drygt 1,2 miljoner. Där hamnar kommunens kostnad för beachvolleybollen i somras.

Än så länge anser politikerna att det var värt pengarna, och hoppas på repris.

Kultur- och utvecklingsnämnden har fått en redovisning av sommarens stora evenemang på stranden i Mellbystrand. Trots att budgeten spräcktes med råge verkar det inte finnas någon kritik från nämnden. Snarare tvärtom. Marknadsvärdet för Laholm motiverar kostnaderna.

– Vi har fått väldigt fina omdömen från bland annat volleybollförbundet. Skulle vi ha annonserat för att nå lika många hade det kostat mer, säger KUN:s ordförande Cecilia Roos (M).

Både hon och vice ordförande Magnus Johansson (S) ser gärna upprepning nästa år. Då ska dessutom en hel del av det som köptes in och gjordes inför årets premiärtävling kunna återanvänds. Därmed blir det billigare och enklare.

I den redovisning kulturchef Johan Hjert lämnat till nämnden finns dels en uppställning av all medierapportering, dels två beräkningar av marknadsvärdet som slutar på mellan 1,6 och 1,8 miljoner. Trots uselt väder noteras också 5 480 åskådare under de fyra tävlingsdagarna där 67 lag gjorde upp på 16 banor.

Bland förklaringarna till att kostnaderna steg finns dels nya krav från volleybollförbundet, dels storm och högt vatten. När arenan skulle byggas stod halva planen under vatten, och läktaren byggdes ute i havet. Vepor blåste sönder och åska slog ut elen.