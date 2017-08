Sista chansen att växla in de gamla mynten

Laholm/hishult Idag är det absolut sista dagen för dem som har gamla mynt hemma att växla in dem på banken.

– Jag tror vi kommer att få en rusch fram emot kvällen, säger Henrik Andersson som är banktjänsteman på Laholms sparbank.

Den stora växlingsruschen hade dock banken i slutet av juni, då handeln slutade att ta emot alla gamla mynt, utom tiokronan, den 30 juni.

– Vi valde att ta bort den avgift som vi normalt har för att växla pengar, som en goodwill till våra kunder. Vi är inte heller så många banker som tar emot kontanter längre, vilket gjorde att vi fick in väldigt mycket mynt, det låg på mellan 40 och 120 kilo per dag, säger Henrik Andersson.

För personalen var det ett ganska tungt jobb, och för banken blev det stundtals problem med att slussa iväg pengarna.

– Vi har ett avtal med företaget som hämtar pengarna om max 40 kilo per dag. Det räckte inte då, vilket innebar att vi fick lagra pengar i kassavalvet. Ett tag såg det ut som Joakim von Ankas kassavalv med myntpåsar överallt, säger Henrik Andersson.

Samma anstormning räknar han dock inte med under torsdagen.

– Men en liten kö tror jag nog att vi får. Varje gång det blir fokus på det här, så går folk igenom garderoberna hemma, och så kanske man hittar några mynt i festväskan som man inte använder så ofta, eller en hundralapp i kavajen, säger Henrik Andersson.

Också Sparbanken Boken i Hishult har haft en jämn ström av kunder som växlat in gamla sedlar och mynt.

– Vi har alltid haft kontanter, och vi har inte heller tagit ut någon avgift för våra kunder när de har växlat in pengar, säger Ulf Laumann som är marknadsansvarig på Sparbanken Boken.

Han tycker att de flesta kunderna har varit uppmärksamma på förändringen och kommit in i tid med de gamla pengarna.

– Sedan finns det fortfarande väldigt mycket pengar i omlopp, och vi kommer aldrig att få in alla mynt. En del sparar mynten för att samla eller av nostalgiska skäl. Några är borttappade och en hel del finns säkert utomlands hos personer som varit här och turistat, säger Ulf Laumann.

För mynten är det absolut sista chansen idag, men de gamla 100- och 500-kronorssedlarna kan bankerna ta emot till och med den 30 juni nästa år.