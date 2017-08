Serviceteknikern som trivs bäst i högklackat

Per Hämäläinen, hans hustru Johanna Rydell och parets son Birk som nyfödd.Foto: privat

Som Pernille Feline blir Per Hämäläinen självsäkrare och lite tuffare. Han gillar snygga kläder och välmanikyrerade naglar.Foto: Privat

Som ordförande är Per Hämäläinen först på plats i Båstad till höstens sammankomst.Foto: Tina L Bengtsson

Per Hämäläinen är 54 år. Han är gymnasieingenjör, jobbar som servicetekniker på Scan och har hustru och barn. Han är också ordförande i Båstadsträffen, där transpersoner från hela landet samlas, och menar att vi alla känner folk som är transvestiter – även om vi inte alltid vet vilka dessa är.

Namn: Per Hämäläinen/Pernille Feline

Ålder: 54 år

Bor: Linköping. Är född och uppvuxen i Stockholm och har bott i Danmark i 25 år.

Familj: Hustrun Johanna Rydell och sonen Birk, fem år; 25-årig dotter i Danmark från ett tidigare äktenskap samt bonussönerna Olle, 23, och Ruben, 27

Yrkesliv: Arbetade under många år i den grafiska branschen, både i Sverige och i Danmark, men är nu servicetekniker vid Scan i Linköping

Fritid: är liksom hustrun intresserad av vikinga- och medeltiden; är ordförande i Båstadsträffen, en underavdelning till transföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden)

Övrigt: Har medverkat i ett par dokumentärer i dansk tv och i en artikel i Hemmets veckotidning

Aktuell: med arrangemanget Båstadsträffen, som firar 20 år och två gånger varje år (vår och höst) samlar mellan 50 och 100 transpersoner till en sammankomst i Bjäremetropolen. Höstens träff börjar idag, 31 augusti, och avslutas söndag 3 september. Transpersoner

En transperson är någon som genom sitt könsuttryck och/eller könsidentitet avviker från könsnormen. Det står var och en fritt att definiera sig som transperson eller ej. Motsatsen till transperson kallas cisperson (någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön).

Transpersoner kan uppfatta sig som män, kvinnor, både man och kvinna (bigender, intergender) eller neutrala/välja att inte definiera sitt kön alls (nongender, agender, ickebinär) – helt oberoende av om deras biologiska och/eller juridiska kön är manligt eller kvinnligt.

Könsuttryck är de medel en person använder sig av för att uttrycka sitt kön, till exempel kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst och språkbruk.

Att vara transperson (till exempel bigender, nongender, drag, transvestit, transsexuell) hänger ihop med personens könsidentitet och könsuttryck, och hur dessa är relaterade till personens biologiska kön. Det har alltså inte något med personens sexuella läggning att göra. Transpersoner kan alltså vara hetero-, homo-, bi-, eller asexuella eller definiera sin sexuella läggning på annat sätt, precis som vem som helst.

Då transpersoner i dag ofta anses bryta mot samhällets könsnormer resulterar det i att gruppen drabbas av liknande problem som andra minoriteter som inte anses följa normen, exempelvis homosexuella eller invandrare. Men sättet att se på kön har varierat genom historien och i olika kulturer. Att kön är något absolut (och uppdelat i endast män och kvinnor) är ett sentida påfund.

Bröd.9.fakta: Till exempel fanns i Egypten tidigare en trekönsmodell: män, kvinnor och eunucker. Inom hinduisk och buddhistisk tradition erkänns fortfarande tre kön, där det tredje könet (Hijras) fyller en kultisk/religiös funktion. Även i nordisk vikingatid återfinns tecken på att könsöverskridande individer existerade inom kulturen.

En av de första kända transpersonerna tros vara den romerska kejsaren Heliogabalus (203-222), som ville kallas ”frun”, ”fröken” eller ”Hierocles Drottning” och påstås ha erbjudit halva det romerska imperiet till den läkare som kunde ge henne kvinnliga könsorgan.

Den franska frihetshjälten och nationalhelgonet Jeanne d’Arc (1412-1431), som anklagades för häxeri och bedrägeri, erbjöds att bli skonad om hon accepterade att bära kvinnokläder. Hon vägrade och brändes därför på bål.

Henrik III av Frankrike (1521−1589) klädde sig ofta i praktfulla klänningar och ville bli benämnd ”Hennes Majestät” när han var klädd i kvinnokläder.

Svenska drottning Kristina (1626−1689) betecknade sig som en mans själ i en kvinnas kropp och försökte på alkemisk väg omvandla sin kropp till en manlig. Tjänarna beordades hälsa drottningen med ”Hell dig, Kung Kristina”.

Källa: Wikipedia, transformering.se

Första gången Per Hämäläinen provade högklackade stövlar var han sex år gammal. Stövlarna stod i en farstu hemma hos en lekkamrat i Enskede och tillhörde kamratens storasyster. I skydd bakom en stängd dörr drog han på sig dem och omslöts direkt av en varm känsla.

– Jag kände mig trygg, säger Per Hämäläinen.

Det hela varade bara en kort stund innan kompisen såg honom och började skratta.

– Jag skämdes, fick snabbt av mig stövlarna, sa att jag hade tagit fel skor i mörkret och sen snubblade jag nerför trappan och stack hem.

Redan som liten pojke visste Per Hämäläinen att han drogs till vackra kvinnokläder, högklackade skor, smink, bröst, rumpor – ja, allt som vi ser som typiskt kvinnliga attribut. Han provade ofta sin mammas kläder men hade ingen aning om vad de känslorna berodde på, eller innebar, bara att han ville se ut som alla snygga tjejer han såg. Det var inga sexuella känslor, utan en fascination av det kvinnliga könet i sig. När Per Hämäläinen blev äldre trodde han att han möjligen var fetischist.

– Jag visste inte vilken knorr på svansen jag hade, säger han.

Först i mogen ålder kom insikten att han är transvestit. En transvestit är, enkelt uttryckt, någon som ibland eller ofta vill använda det motsatta könets medel att uttrycka sin könsidentitet – men för den skull inte vill göra en könskorrigering (”byta kön”). Att vara transperson av något slag har ingenting med ens sexuella läggning att göra, utan med könsidentitet och/eller könsuttryck (se faktaruta).

När Per Hämäläinen och hans första hustru separerade, mångt och mycket på grund av hans önskan att bära kvinnokläder, vågade han äntligen ta kontakt med en förening för transpersoner i Köpenhamn där han då var bosatt. Då var han 41 år gammal och hade länge fått ha sina kjolar, blusar och klackar i en väska i bagageutrymmet på bilen. Som resandereparatör hade han klätt om på hotellrum och smugit runt bakom stängda dörrar, eller kört bil i högklackat för den sköna känslans skull och ibland stannat bilen och trippat runt på någon enslig parkeringsplats.

– Jag var så rädd att bli påkommen. Transvestiter är experter på att dölja vad de sysslar med. Enligt tillgänglig forskning är 3 procent av alla män i Danmark transvestiter, men de flesta är inte öppna med det och därför brukar man säga att vi alla känner transvestiteter, även om vi inte alltid vet vilka dessa är, säger Per Hämäläinen.

– Behovet att ta på sig kvinnokläder är otroligt starkt. En god vän till mig i den danska föreningen sa att det är så pass grundläggande att det kommer före mat på behovstrappan. Det kan inte stoppas!

Efter skilsmässan kunde Per Hämäläinen fritt köpa fina kläder och ha dem hängande i garderoben. Han började experimentera med smink och tog tacksamt emot alla tips som andra medlemmar i transföreningen gav honom. Han fick peruk och bröstproteser som gåva av ordföranden och blev 2009 till slut själv föreningens ordförande.

Under hela tiden tog han större och större kliv ut i samhället som Pernille Feline. Inte bara utseendet ändras när han förvandlas till kvinna; hans annars ganska mjuka sätt blir också tuffare, självsäkrare.

– Som Pernille kan jag inte stryka längs väggarna, då vore jag ett lätt offer. Nej, det är bara rak rygg, upp med hakan och ut med bröstet som gäller. Och att se folk i ögonen, säger Per Hämäläinen.

Till Båstadsträffen kom han för första gången 2006. Några år senare hittade han på samma träff kärleken i Johanna Rydell från Linköping. Hon och hennes kompis var där i sällskap med några transor de mött på Pridefestivalen i Stockholm. Liksom honom är hon heterosexuell, men till skillnad från hans förra hustru har hon ingenting emot att han klär om och blir Pernille.

Idag är de äkta makar, är bosatta i Linköping och har sonen Birk, fem år, tillsammans. På dagis vet man om att Birks pappa är transvestit; likaså vet Per Hämäläinens närmaste arbetskamrater varför han har så långa naglar. På nära håll finns inga större problem, men fördomar kan finnas överallt i samhället.

– Jag upplever att man inom vissa andra religioner har svårt att acceptera män som klär sig som kvinnor, även om det givetvis finns transpersoner även bland muslimer. Här i Norden är de flesta ganska civiliserade, men jag skulle inte våga gå ensam som Pernille genom till exempel Rinkeby eller Tensta – det vore som att begå självmord, säger han.

Efter många års enträget arbete har homo- och bisexuellas situation förbättrats de senaste åren – och deras rättigheter har stärkts – men mycket jobb kvarstår för att få bort fördomar och okunskap kring transpersoners situation. Den kampen har egentligen bara börjat, menar Per Hämäläinen.