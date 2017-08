Laholms Akademi krossade Roj Ava

Fotboll Laholms FK Akademi befäste serieledningen genom att pulverisera Roja Ava FF. Matchen var en ensidig historia från början till slut. Halmstadslaget fick knappt låna bollen av LFK:arna, som skapade chans på chans och vann med hela 13-0.

Matchfakta Div 7 södra, herr

Roj Ava FF-Laholms FK 0-13 (0-7)

Mål LFK: Victor Johansson 6, Jonatan Jacobsson 3, Viggo Persson 2, Erik Gunarsson, Per Thronée

Domare: Zahir Rama, Halmstad

– Främst vill jag berömma inställningen i laget. Idag verkade det som att alla var sugna, ville spela och tyckte att det var kul. Så har det inte varit vid alla matcher, så det var roligt att se, säger LFK:s tränare Joseph Wahlund.

Rutinerade Per Thronée satte tonen när han redan efter ett par minuter petade in 1-0 till sitt lag efter en hörna.

Sedan rullade det på. Sju bollar trillade in före paus. Roj Ava hade inget att sätta emot. De agerade förvirrat och hade inget försvarsspel att tala om över huvud taget.

Victor Johansson satte åttan efter paus på fint inspel ifrån Jonatan Jacobsson.

Viggo Persson gjorde 9-0 sedan han starkt tryckte undan två ”försvarare” och satte bollen i nät.

Flera av LFK:s mål var enkla från nära håll. Victor Johansson satte dock en frispark i bortre och gjorde även det mest minnesvärda målet i matchen.

Efter ett fint anfall drog han till på halvvolley, bollen rullade längs foten och for i nät.

– Det är väl det enda mål jag kommer ihåg som lite speciellt. Annars var det mest mål i boxen, säger Wahlund.

LFK kunde gjort fler mål med alla lägen i parti och minut.

– Absolut! Men 13 mål är ändå ganska bra utdelning. Hemma vann vi med 5-3.

Skillnaden nu var att LFK körde på hela matchen.

– Då slog vi av på takten och släppte in bollar trots att de fick två utvisningar. Vi har en helt annan inställning i den här matchen, säger Wahlund.

Jonatan Jacobsson gjorde tre mål och Viggo Persson två. Värst var som vanligt Victor Johansson, som vräkte in hela sex baljor.

– Jag tycker alltid att Victor är bra. Han ställer upp för laget, tar löpningar och ger alltid järnet oavsett vad det står, avslutar Joseph Wahlund.

LFK har nu 57 poäng och genom segern satte man press på Sperlingsholm och Skottorp på platserna bakom. De jagande lagen står på 52 pinnar.

Skottorp möter Skogaby hemma i morgon. Sperlingsholm tar sig an jumbon Inter FC på söndag.