Karlsson stannar i Knäred över 2018

Fotboll Han tog jobbet ingen ville ha. Nu är Morgan Karlsson klar som tränare för Knäreds IK även över nästa säsong.

– Det känns väldigt bra. Det ska bli jätteroligt att köra ett år till med Knäred och följa killarnas utveckling, säger Karlsson.

Knäred hade stora bekymmer med att få fram en tränare efter David Silvandersson avhopp förra hösten. KIK annonserade efter ny tränare och sent omsider nappade Morgan Karlsson på en annons i Laholms Tidning.

– Jag får tacka er för att jag hittade det här uppdraget, säger han och skrattar.

Utan tränare på plats var det också svårt att behålla spelarna. Mer än en hel startelva lämnade för andra klubbar, eller slutade spela.

LT: Du visste säkert att jobbet skulle bli tufft rent resultatmässigt. Hur kommer det sig att du nappade och hörde av dig från början?

– Jag ser inte det som att det var jobbet som ingen annan ville ha. Det var olika omständigheter som gjorde att det blev som det blev. Klubben var helt öppen med läget från första stund.

– Jag visste förutsättningarna men gillar utmaningar och tyckte att detta skulle passa bra i mitt liv för tillfället, säger Karlsson.

Han är van vid tuffa uppdrag sedan tidigare.

– Jag var tränare i Sjöalt (bandy) och det var ingen dans på rosor. Jag är van vid att peppa och ta hand om de spelare som finns. Sedan är jag inte rädd för att lägga ner tid kvällar och ringa in folk om det behövs.

Under säsongen har KIK fyllt matchtruppen till varje omgång och riktigt nära WO har man aldrig varit, trots de tuffa förutsättningarna. Nu har man dessutom tagit steg i utvecklingen ute på plan.

– Det ser bättre och bättre ut och det är inte bara jag som tycker det. Det är kul men det är inte bara min förtjänst utan även spelarnas. De är mottagliga.

– Vi har en väldigt bred kunskapsnivå med alla typer av spelare. Det gäller att ta små steg och skynda långsamt. Det som jag ser som en av mina styrkor är att kunna entusiasmera och utveckla alla individer så att det blir till ett lag.

KIK är nöjda med Karlssons arbete och han fick frågan om att fortsätta tidigt.

– Jag ville ha augusti på mig att fundera. Framförallt så att det skulle klaffa med mitt eget lilla liv. Och det gjorde det. Det här är ömsesidigt. Klubben vill ha kvar mig och jag vill stanna.

– Det har varit ett par andra klubbar som har hört av sig. Inget lag härifrån och det var inte av något större intresse för mig. Jag är inte den som hoppar från blomma till blomma. Trivs jag på en plats stannar jag.

Till nästa säsong hoppas KIK få tillbaka fler gamla spelare.

– Jag kanske kan bidra med något namn utifrån. Men jag kommer i så fall välja med omsorg. Det ska vara spelare som passar in i gruppen. De befintliga spelarna kommer också att hjälpa till och jag vet att de är lika omsorgsfulla i sina val.

Redan på lördag gör en ex-KIK:are comeback när Benjamin Ekberg återvänder från Genevad/Veinge IF.

– Det känns så klart väldigt bra och roligt. Hoppas att fler följer hans sätt inför nästa säsong.

I KIK är man glada över tränare Karlssons påskrift.

– Morgan har visat ett stort engagemang och driv i den utsatta situation vi varit i. Spelarna uppskattar Morgans sätt, och han har roliga och varierande träningar trots den blandade skara vi är, säger Johan Neogard i fotbollssektionen.

– Då vi under säsongen fått tillbaka en del gamla KIK-spelare som haft uppehåll från fotbollen har vi haft en brant utvecklingskurva som lag. När vi nu tidigt gjort klart med tränare över 2018 hoppas vi locka tillbaka ytterligare spelare till fotbollen och KIK, fortsätter Neogard.