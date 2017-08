Årets skörd kan slå rekord

Laholm Det verkar bli en god skörd för lantbrukarna i år vad det gäller spannmålsskörden i Laholms kommun.

Tillsammans med 2015 kan årets skörd bli en av de bättre skördarna på många år, enligt Jörgen Tagesson, fabrikschef på Vallberga lantmän.

I fjol torkade mycket av spannmålen bort. I år är det annat ljud i skällan: Växlande väder, med sol och regn under växttiden, har gjort gott för årets spannmål.

Med det är det nu bråda tider för lantbrukarna för att hinna få in skörden.

Men även om det återstår en hel del att skörda märker man redan nu av att det går mot ett mycket bra år, ett av de bästa.

– Det ser riktigt bra ut rent kvantitetsmässigt och på kvaliteten, måste jag säga. Däremot om det blir regn och ostadigt väder kan det bli sämre rent kvalitetsmässigt. Just nu ser det hyfsat ut, säger fabrikschefen Jörgen Tagesson på Vallberga lantmän.

Av spannmålen är det vete och maltkorn som utmärker sig mest.

Där är kvantiteten som störst. Däremot på maltkornets kvalitet finns det mer att önska.

– Även om den är bra just nu har regnoväder som kommit den senaste tiden gjort att en del av maltkornet fått svampangrepp, så kallade fusarium, vilket gör att kvaliteten försämras något, men annars tycker jag det rullar på bra med skörden, säger Jörgen Tagesson.

Även av åkerbönorna verkar det bli en lyckad skörd i år. Under året har stora arealer odlats med åkerbönan som har blivit allt populärare bland lantbrukare.

– Det är mycket sått, men vi vet ännu inte hur det blir med avkastningen. Det dröjer två-tre veckor innan man skördar dessa, men det ser även där bra ut, bara det blir bra skördeväder så kommer dessa att mogna i rätt tid, berättar Jörgen Tagesson.

Höstrapsen gav en normal avkastning i år.

Årets åskregn har skapat en del bekymmer för lantbrukarna under årets skörd.

– Det har skapat en hel del problem för lantbrukarna då deras tröskor har fastnat samtidigt som de kört sönder åkrarna, berättar han.

Även om det återstår en tredjedel att skörda menar han att det kan jämföras med 2015 års rekordskörd. I övrigt var det länge sedan man kommit upp i sådana höga nivåer.

– Tillsammans med skörden för två sedan är detta bland de bättre skördarna på många år. Men blir det passande väder framöver så kan det mycket väl bli ännu bättre, säger Jörgen Tagesson.

– Men över lag känns det riktigt bra. Bara vädret är med oss så kommer det här att sluta mycket bra, avslutar Jörgen Tagesson, nöjt.