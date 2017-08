Utfrågning i KF om brandskydd

Laholm Fler frågor men inga tydliga svar i kommunfullmäktige om misstag kring brandsäkerhet på vårdhemmen.

Det blev frågor om det som inte stod på kommunfullmäktiges lista, dåligt brandskydd på äldreboenden.

Socialnämndens tidigare ordförande Mikael Kahlin (MED) försökte genom att ställa samma fråga till flera politiker visa vem som vetat och agerat kring problemen som påpekades redan 2011.

Frågan han försökte få svar på gällde vad var och en hade gjort för att se till att kommunstyrelsebeslutet från 2013 blev verklighet. Det var då kommunledningen bestämde att det skulle göras en utredning kring framtidens äldreboenden.

Först att få frågorna blev Mikael Kahlins tidigare presidiekamrater i socialnämnden Majvor Persson (C) och Kristina Jönsson (S).

Kahlin ville också ha svar från alla tre kommunalråden samt Thomas Jönsson (M), som suttit på ledande positioner hela tiden.

När det gällde de två högsta och mest inblandade politikerna, moderaterna Elisabet Babic och Thomas Jönsson blev det inga frågor. Båda två hade anmält förhinder.

Alla som svarade hade ungefär samma bild. Det fanns ett uppdrag att ta fram en förstudie kring framtidens äldreboende där frågan om brandsäkerheten var med.

Men de båda Socialdemokraterna Kjell Henriksson och Kristina Jönsson sköt över ansvar på tjänstemännen.

Här pekades indirekt förre socialchefen Björn Jingblad ut.

Centerledaren Erling Cronqvist tyckte också att frågeställaren själv, Mikael Kahlin hade tungt ansvar som socialnämndens ordförande.

– Allt verkar totalt förvirrat. Att gå på en tjänsteman som inte längre jobbar är grovt, resonerade Mikael Kahlin efteråt.

Om det blir upprepningar av samma frågor till de frånvarande vid nästa kommunfullmäktige är tveksamt.

– Det beror på vad som händer under mellantiden. Där här borde bli en interpellationsdebatt, men det hann vi inte nu, säger Mikael Kahlin.

Under sammanträdet blev det också en märklig diskussion kring den kritiserade mobilmasten i Mellbystrand.

Bertil Johansson beskyllde miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C) för dålig, och eventuellt olaglig, hantering av grannar som behövde sätta in frekvensfilter för att få tillbaka TV-bilden.

Även en åhörare kritiserade kommunen för mobilmasten och framförde förhoppningar om att tillstånden för framtida master borde skötas annorlunda.