GIF/VIF vann den märkliga seriefinalen

Fotboll Det var tabellettan Genevad/Veinge mot tvåan Lilla Tjärby i Klass 2. Grannderby och mycket prestige. Det är matchen ingen vill förlora, men nu var det också matchen ingen ville vinna.

– Det blir lite konstigt. Vi har inte som ambition att gå upp i Klass 1, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

Matchfakta Klass 2 södra, herr

Lilla Tjärby IK-Genevad/Veinge IF 2-5 (2-0)

Mål LTIK: Simon Vedin, Simon Cronberg

Mål GIF/VIF: Robin Wiik, Besart Mazreku, Youssef Alshikhan, Matthew Rosén, Charlie Boson

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

Hade LTIK vunnit derbyt hade GIF/VIF lett serien endast på målskillnad. Nu blev det inte så. GIF/VIF vände och vann finalen och leder nu serien sex poäng före LTIK.

LTIK inledde derbyt bäst och hade 2-0 i paus. Simon Vedin var avstängd i senaste A-matchen och gjorde 1-0 efter framspelning av Sebastian Knutsson.

Håkan Karlsson klev fram och crossade bollen som ledde till Simon Cronbergs 2-0.

– Första halvlek är vår bästa med B i år. Vi har bra inställning och jobbar som ett lag, säger LTIK:s tränare Mattias Olofsson.

I andra halvlek puttade GIF/VIF in ett par A-lagsspelare extra och tog över. Robin Wiik gjorde behärskat 1-2 på volley. Besart Mazreku skruvade in 2-2 på hörna. Matthew Rosén nickade in 3-2 på ny Mazreku-hörna och Youssef Alshikhan kopierade till 4-2. Charlie Boson avslutade med att göra 5-2.

– I första gör LTIK det bra medan vi är för kluddiga och inte tillräckligt bestämda. Det blir inte riktigt fair i andra när vi har fler A-lagsspelare än LTIK på plan, säger Gustafsson.

– Men vi var tvungna att göra så här med tre matcher denna veckan och dålig träningsnärvaro senaste tiden, fortsätter han.

Olofsson i LTIK har varit mer besviken efter en derbyförlust.

– Vi får jaga mycket boll i andra. Det blir trötta ben och för mycket bolltittande. Men jag är nöjd med insatsen. Vi står upp bra mot ett bra lag. De är högre upp med sitt A-lag. Det känns mer logiskt om de går upp, säger han och berömmer Sebastian Knutsson och Gustav Karlsson lite extra.

I GIF/VIF kvitterade yttern Youssef Alshikhan ut högst betyg.