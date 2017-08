Fick en bit av EM med hem

Ahla/Göteborg Laholms RF fick en del av det lyckade Europamästerskapet i Göteborg med sig hem till Ahla. Sex domarbodar från EM tillhör nu ryttarföreningen.

– Det har varit på tapeten länge och nu när den här möjligheten dök upp la vi ett bud och fick köpa dem, säger Jeanette Eriksson.

Det blir mängder av saker över efter ett mästerskap.

– Mycket tas ju fram bara för den tävlingen och sedan måste det bort. Det är en bra grej för föreningar som kan köpa för en lite billigare peng. Många, många fler än oss har köpt grejer, säger Eriksson.

Under Laholms tävlingar har domarna suttit i hästtransporter intill utomhusbanorna.

Är det slut på det nu?

– Vi har köpt sex bodar, så vi hoppas det. Det sparar mycket arbete, inte minst för mig själv. Det har varit jobb med att fixa släp, köra fram dem och inreda med bord och stolar. Nu slipper vi tänka på det arbetet.

Tre av bodarna blev dock kvar i Göteborg.

– Vi hade fått fel mått. Vi hade ordnat lastbil och chaufförer för att få hem alla sex bodarna men vi fick bara med oss tre. Det var lite snopet. Vi måste hämta de andra innan fredag.

För att spara på bodarna kommer de att stå under tak vinterhalvåret.

– Vi kommer att använda dem vid dressyrtävlingarna i mitten av september sedan ställer vi in dem. Det sliter hårt på trät att ha dem framme året om. Nu hoppas vi att de ska hålla länge.

Laholms RF drog redan tidigare under året nytta av att EM skulle äga rum i Göteborg.

– Vi köpte provunderlaget som gjordes när man skulle testa i våras. Underlaget som användes under EM har köpts upp av andra föreningar, säger Jeanette Eriksson.

EM i Göteborg blev en succé för Sverige. Dressyrlaget tog brons, hopplaget tog silver och mästerskapet kröntes med att den iskalle Peder Fredricson tog guld på på den individuella hoppningen med sin fantastiska häst All in.

Redan till helgen anordnar Laholms RF tävlingar på Ekbanksgården i Ahla. Då i hoppning. Tävlingarna pågår lördag och söndag.