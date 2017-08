Bragdvändning höll inte i 90 minuter

Laholm LFK:s damer gick från nederlag, till vändning, till mersmak.

Det blev en match som lutade fram och tillbaka när Eskilsminne var på besök.

På Glänninge park spelade under lördagsförmiddagen Laholms damer mot Eskilsminne.

Matchen började trevande och inget av laget kom riktigt till skott, men hemmalaget ägde mycket boll.

– Vi börjar helt okej. Det är vi som försöker under de första 20-25 minuterna säger LFK-tränaren Blerim Rrahmani efter matchen.

Det höll dock inte halvleken ut.

– Sedan tappar vi allt och lite till sista kvarten. En förklaring skulle kunna vara att det kändes som att det gick bra, men i denna serien kan man aldrig slappna av.

Under den kvarten hann Eskilsminne göra två mål, båda av Nova Karlsson.

– Vi ska vara glada att halvleken slutar där, säger Rrahmani.

Efter halvlek ville LFK-tränarna se förändring.

– Vi vet vad och hur vi ska göra, så tjejerna ska bara ta tag i det. Det var inte alltför trevliga ord i halvlek, berättar Rrahmani.

Tar tag i det gjorde LFK-damerna.

Knappt tio minuter in i halvleken kom första. Julia Olsson klippte till från straffområdeslinjen och bollen skruvades stolpe in.

Ytterligare knappt tio minuter senare var innermittfältaren Olsson framme igen.

På passning från Linnea Nilsson satte Olsson till foten och styrde bollen ner i bortre hörnet. Kvitterat.

– Enligt mig har Eskilsminne ingenting i andra halvlek, säger Rrahmani.

I 72:a minuten löpte inhopparen Blerina Zymeri sig fri och avslutet gick förbi Eskilsminnes målvakt.

– Det var kul för målen kom precis som vi övat.

Det såg ut att bli tre poäng till hemmalaget efter vändningen, men bollen gick ett annat håll.

– Vi har egentligen det hela, men under det sista som händer gör dem mål, återger LFK-tränaren.

Ett inlägg hamnade hos en Eskilsminnespelare som fick för mycket tid och kunde avsluta utom räckhåll för målvakten Ruut Pålsson.

– Det var synd för annars hade det varit en bragdvändning. Det hade varit kul för tjejerna.

Även om LFK hade mersmak för poäng så betonade Blerim Rrahmani laget glöd efter matchen.

– Under sista kvarten i första halvlek trodde jag inte att vi skulle klara det. Det var helt underbart att se tjejerna ta tag i det själva i andra. Hur de gick ihop i ringen på mittplan inför andra halvleken.

Mål LFK: Julia Olsson (2), Blerina Zymeri

Domare: Ferenc Horvat, Halmstad