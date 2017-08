Mittfältet nyckel till vinst

LAHOLM Glumslöv besökte Glänninge park under lördagseftermiddagen.

Matchen såg länge ut att bli en jämn historia, men slutade i övertygande siffror.

Första halvlek var tät.

– Jag tycker vi har kommandot första 20-25 minuterna, men sedan släpper vi in dem lite under en kvart, säger LFK-tränaren Peter Åberg.

Målchanserna haglade inte och något talande krävdes det också en straff för att spräcka nollan.

I 35:e minuten fälldes Jonatan Eriksson av Glumslövs målvakt och domaren pekade på straffpunkten. Straffen förvaltade Eriksson själv och gav LFK 1-0. Det stod sig också till halvtidsvilan.

– Vi fick inte tag i deras defensiva mittfältare i första halvlek. Vi pratade mycket försvarsdetaljer i halvlek, för att försöka få in Lucas (Ragnarsson) och Alfred (Karlsson) i fler situationer, förklarar Åberg.

Glumslöv spelade med tre innermittfältare mot LFK:s två och det var där Åberg såg att matchen skulle kunna avgöras.

– Vi rullar in mer bollar på dem i andra halvlek. Sätter man helheten, så skapar man också fler målchanser.

Det gjorde dem. I 51:a minuten, när matchen ännu stod och vägde, gjorde LFK en spelvändning enligt konstens regler. Alfred Karlsson vände upp och spelade ut den på vänsterkanten där vänsterbacken Jesper Wennström kom löpande. Han slog i sin tur ett lågt och hårt inlägg in i boxen där Fredrik Johnsson hade vänsterfoten redo – 2-0.

Matchbilden var tydligare i andra halvlek och det var till Laholms fördel.

Tio minuter efter 2-0-målet kom nästa. Även den gången var det från vänsterkanten. Bollen når till slut Rasmus Liedman som från nära håll sköt hårt i nät.

– När vi gör 3-0 känns det som att det är rullgardinen nere och det märktes väl på Glumslöv också, men jag tycker vi höll uppe det okej ändå, säger Åberg.

Vinstfaktorn i dagens match, enligt Åberg, syns i poängen i plusligan.

– Vi har tryckt på att innermittfältet är viktigt inför matchen. Det blir stora ytor att täcka när de har tre innermittfältare och vi två.

Med kvarten kvar att spela fick innermittfältaren Lucas Ragnarsson dessutom kröna sin prestation med ett mål.

Vilka som skulle gå av planen med tre poäng kändes för de flesta åskådare nog ganska klart vid detta laget, men hemmalaget kände sig inte helt klara för det.

På övertid vände och vred Jonatan Eriksson i utkanten av straffområdet. Han tog sig förbi en Glumslövspelare och tunnlade nästa. Showen avslutade han med ett skott för hårt och från för nära håll för att målvakten skulle lyckas stoppa det.

– Jonatan leder skytteligan så det är kul att han får göra två mål idag. Det känns bra inför hösten.

5-0 blir slutresultatet.

Mål LFK: Jonatan Eriksson (2), Fredrik Johnsson, Rasmus Liedman, Lucas Ragnarsson

Domare: Besart Hasani, Ronneby