Dubbelcykeln ger möjligheter till vardagslyx åt äldre

Det lilla extra kan göra en stor skillnad i vardagen för de äldre.

Efter en viss försening är nu äldreboendet Lingården i Laholm med dubbelcykel. En möjlighet som gör att de boende får komma ut på lite aktiviteter i naturen samt att kunna åka ut på mindre ärenden för en stund i vardagen.

På senare tid har flera kommuners äldreboenden köpt in dubbelcyklar, så kallade side-by-side cyklar. Nu är det Laholms kommun som gjort detsamma.

Nyfikenheten spred sig bland både personal och de boende på äldreboendet Lingården i Laholm när det var dags för premiärrundan för nykomlingen, en cykel.

– Det ser spännande ut. Det vore kul att åka en sväng framöver med den. Vem vet, jag kanske blir fast, säger Karin Nordström, medan hon tittar på boendets nykomling i verksamheten.

Sedan en längre tid tillbaka har Resurscentrum pratat om att köpa in sådana cyklar till verksamheten.

Det var redan förra året som Randerslund och Solgården fick testa på att använda en side-by-side cykel. För de boende på äldreboendena var det ett lyckat drag.

Nu har Laholms kommun köpt in två nya cyklar, dels en till Lingården, som kommer dela den med Tangons äldreboende. Dessutom kommer Solhemmet i Veinge ha delad cykelvårdnad med Fridhemsgården i Lilla Tjärby.

– Det är många som vill ut och göra något annat i vardagen, säger Karin Nordström, boende på Lingården.

I maj beviljades så Resurscentrums äldre i Laholms kommun om ett bidrag på 80 000 av stiftelsen Artur och Ebba Johnssons minnesfond.

Pengar som var öronmärkta till dubbelcyklar.

Det var mitt under semestertider som den efterlängtade dubbelcykeln kom till Lingården i Laholm. Men på grund av att personalen hade semester då och att all personal skulle utbilda sig på cykeln dröjde det några veckor extra innan den kunde användas i verksamheten.

– Det var lite olyckligt att den levererades under semestern då vår ordinarie personal och de som skulle utbilda oss hade semester, men så är det. Det är ingenting att gör åt, äger Jenny Andersson, avdelningschef för Resurscentrum äldre i Laholm.

Hon fortsätter:

– Men nu är vi äntligen färdiga med utbildningen som krävdes för att kunna använda cykeln för våra brukare i verksamheten, berättar Jenny Andersson, vidare.

På Lingården är det Monica Ottosson, aktivitetsansvarig som har huvudansvaret för cykeln.

– Tanken är att man ska ta cykeln, köpa en glass, handla lite eller åka runt i parken. Sedan tänker vi åka lite längre rundor med våra brukare så de får se sig omkring. Bara att få komma ut lite betyder mycket för dem. Det är det lilla som gör det, berättar hon.

– Sedan kan man ta cykeln till inplanerade och bokade läkarbesök istället för att beställa färdtjänst. Då blir det ett miljötänk på samma gång, menar hon.

Cykeln är utrustad med säkerhetsbälte med tillhörande cykelhjälmar.

– Sedan kan våra brukare hjälpa till att trampa om de vill, säger Monica.

En som passade på att få sig en cykeltur var 91-åriga Margareta Jönsson.

– Det är alltid roligt att få komma ut. Annars går tiden för långsamt. Jag är inte den som säger nej till olika aktiviteter. Man får ju försöka göra saker när det går. Det är som i visan där en man gör så gott man kan, och det kan ju även gälla en gammal kvinna, säger hon.

– Nu när jag inte kan gå så långt är det här en jättebra möjlighet att få komma ut och se mig omkring, säger hon.

– Så vida jag inte har ont, så åker jag gärna flera turer framöver. Det här var jättekul, säger Margareta Jönsson.

Hon är en sann naturmänniska.

– Jag tycker om att vara i parken. Speciellt när vitsipporna blommar de är alltid roligt att se. Det är så fint när hela backen är i full blom., säger Margareta och fortsätter:

– Sedan är det riktigt härligt att komma ut i ett riktigt regnväder. Jag har aldrig varit rädd för regnet. Jag har ingen frisyr att vara rädd om, säger hon och skrattar.

– Varje årstid har sin charm, flikar Monica in med.

Det här är de första cyklarna till kommunen och förhoppningarna har de klart för sig.

– Vi är jätteglada att vi fått den. Om allting slår väl ut kan man hoppas på att kommunen köper in en cykel till varje boende, säger Monica Ottosson förhoppningsfullt.