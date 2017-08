Vill ha renare längs ån

LAHOLM Linstumpar, matrester, ölburkar högt gräs eller ogenomträngliga snår. En del av laxfiskarna är missnöjda med skötseln kring Lagan.

Det är många inblandade kring Lagan och fisket. Här finns kommunen, organisationen Laholms Laxfiske, fiskeföreningar, Statkraft, och länsstyrelsen med ansvar för reservat nära mynningen. Det är också många privata markägare.

För tillresta sportfiskare är allt det ointressant, och ofta okänt.

– Vi betalar våra fiskekort, och då ska det inte se ut som en svinstia när vi kommer hit. I år har det varit sämre än någonsin, säger en upprörd mångårig Lagan-fiskare.

Att det finns kritik är ingen nyhet för Roland Gottfridsson, ordförande i både kommunfullmäktige och Laholms Laxfiske. Skötseln med städning har också varit upp i styrelsen nyligen och ska upp igen vid nästa möte.

– Jag har fått signaler om att det inte fungerar så bra som det borde. Ändå har vi städat mer på senare år än tidigare. Vi vill ju att det ska vara bra, och har pengar att betala för att det sköts, säger Roland Gottfridsson.

Laholms Laxfiske har anlitat Farmartjänst för större röjningar och har abonnemang på ett antal soptunnor som inte kommunen vill ta ansvar för. Sedan i fjor görs också en stor röjning på våren över hela sträckan och det finns en ny arbetsgrupp med ansvar att förbättra för fiskarna.

– Vi städningarna plockar vi allt skräp, även sådant som inte alls kommer från fiskare. Det kan vara gamla bildäck och allt möjligt. Det blev traktorsläp fulla förra gången då vi betalade både fiskeklubben Abborren och skolklasser för att hjälpa till, säger Roland Gottfridsson.

Den typen av städdagar ska upprepas. Men samordningen mellan olika parter är ett problem. Under åtminstone premiären i mars var det väldigt mycket folk som både eldade och skräpade ned i naturreservatet nedströms Åmot. Det är emot alla regler.

Ett större och svårare problem är regleringen från kraftverken. Det är nästan meningslöst att försöka få lax eller öring i stillastående vatten. Ån flödar sällan under veckosluten då de flesta är lediga och har tid för fiske.

Prognoserna över hur mycket vatten som släpps gäller dessutom bara för ett dygn framåt. Det gör det exempelvis omöjligt att planera en tur med god chans till fisk för ett gäng från Danmark eller Tyskland.

Statkrafts lokale chef sitter med i Laholms laxfiske. För nästa säsong är målet att kunna ge prognoser för vattenföringen tre, till fem dygn framåt. Tidigare gavs betydligt längre prognoser, men då blir de också osäkra och kraftverken fick massor av kritik när flödet var mindre än vad som angetts.

Det finns dessutom helt andra friluftsintressen längre upp i Lagansystemet. Körs de nedersta kraftverken blir det för lite vatten till både mete och kanoter. Och trots regnsommaren är det lågt vatten i de småländska sjöarna som avvattnas via Lagan.

En redan beslutad ändring till nästa säsong gäller premiären. Då blir det inget jippo inne i Laholm förste mars. Den första tiden finns bara blank fisk nära mynningen. Det är där fiskarna står, och ska det ordnas premiärfest är det där den ska hållas.

Anders Davidsson